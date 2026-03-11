Рейтинг@Mail.ru
Иран проведет расследование инцидента с БПЛА в Омане, заявил президент
20:28 11.03.2026
Иран проведет расследование инцидента с БПЛА в Омане, заявил президент
Иран проведет расследование инцидента с БПЛА в Омане, заявил президент - РИА Новости, 11.03.2026
Иран проведет расследование инцидента с БПЛА в Омане, заявил президент
Иран проведет расследование в связи с инцидентом с БПЛА в оманском порту Салала, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
иран
тегеран (город)
масуд пезешкиан
хейсам бен тарик аль саид
оман
военная операция сша и израиля против ирана
Иран проведет расследование инцидента с БПЛА в Омане, заявил президент

Пезешкиан: Иран проведет расследование по поводу инцидента с БПЛА в порту Омана

Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 мар – РИА Новости. Иран проведет расследование в связи с инцидентом с БПЛА в оманском порту Салала, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с султаном Омана Хейсамом бен Тарик Аль Саидом.
"Пезешкиан по поводу вопросов, поднятых в связи с атакой на порт Салала, заявил, что решимость Ирана основана на развитии всесторонних отношений и сотрудничества с его соседями, особенно с Оманом. Военными целями для Ирана являются только те территории, которые непосредственно участвовали в ударах по Ирану, поэтому Тегеран обязательно проведет детальное расследование этого инцидента", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы иранского президента.
Оманское агентство ONA со ссылкой на источник в органах безопасности 3 марта передавало, что Оман сбил два беспилотника в провинции Дофар, еще один упал около порта Салала.
