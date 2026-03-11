Песков назвал новости об атаках по КС "Русская" и "Береговая" тревожными

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Попытки киевского режима атаковать с помощью дронов станции "Русская" и "Береговая" являются проявлением безответственности на фоне глобального энергетического кризиса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Новости о попытках нанести удары дронами по компрессорной станции "Русская", которая обеспечивает на берегу работу " Турецкого потока ", и компрессорной станции "Береговая", которая обеспечивает на берегу работу " Голубого потока " - это очень тревожная информация", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин говорил об имеющихся у российских спецслужб данных о том, что киевский режим планирует диверсии на вышеупомянутых трубопроводах, имеющих огромное значение, которое трудно переоценить с точки зрения энергетической безопасности континента.

"Особенно безответственными подобные действия киевского режима можно назвать на фоне назревающего изо дня в день энергетического кризиса в глобальном масштабе", - заявил он.

По словам представитель Кремля, это лишний раз подчеркивает натуру и сущность киевского режима.