Песков назвал новости об атаках по КС "Русская" и "Береговая" тревожными

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Попытки киевского режима атаковать с помощью дронов станции "Русская" и "Береговая" являются проявлением безответственности на фоне глобального энергетического кризиса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Новости о попытках нанести удары дронами по компрессорной станции "Русская", которая обеспечивает на берегу работу "Турецкого потока", и компрессорной станции "Береговая", которая обеспечивает на берегу работу "Голубого потока" - это очень тревожная информация", - сказал представитель Кремля.
Он напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин говорил об имеющихся у российских спецслужб данных о том, что киевский режим планирует диверсии на вышеупомянутых трубопроводах, имеющих огромное значение, которое трудно переоценить с точки зрения энергетической безопасности континента.
"Особенно безответственными подобные действия киевского режима можно назвать на фоне назревающего изо дня в день энергетического кризиса в глобальном масштабе", - заявил он.
По словам представитель Кремля, это лишний раз подчеркивает натуру и сущность киевского режима.