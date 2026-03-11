Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал новости об атаках по КС "Русская" и "Береговая" тревожными
17:55 11.03.2026 (обновлено: 18:10 11.03.2026)
Песков назвал новости об атаках по КС "Русская" и "Береговая" тревожными
Попытки киевского режима атаковать с помощью дронов станции "Русская" и "Береговая" являются проявлением безответственности на фоне глобального энергетического... РИА Новости, 11.03.2026
происшествия
дмитрий песков, россия, анкара (провинция), владимир путин, голубой поток, турецкий поток, происшествия
Дмитрий Песков, Россия, Анкара (провинция), Владимир Путин, Голубой поток, Турецкий поток, Происшествия
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Попытки киевского режима атаковать с помощью дронов станции "Русская" и "Береговая" являются проявлением безответственности на фоне глобального энергетического кризиса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Новости о попытках нанести удары дронами по компрессорной станции "Русская", которая обеспечивает на берегу работу "Турецкого потока", и компрессорной станции "Береговая", которая обеспечивает на берегу работу "Голубого потока" - это очень тревожная информация", - сказал представитель Кремля.
Песков осудил попытки Киева атаковать станции "Русская" и "Береговая"
Вчера, 17:56
Он напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин говорил об имеющихся у российских спецслужб данных о том, что киевский режим планирует диверсии на вышеупомянутых трубопроводах, имеющих огромное значение, которое трудно переоценить с точки зрения энергетической безопасности континента.
"Особенно безответственными подобные действия киевского режима можно назвать на фоне назревающего изо дня в день энергетического кризиса в глобальном масштабе", - заявил он.
По словам представитель Кремля, это лишний раз подчеркивает натуру и сущность киевского режима.
Как напомнил Песков, Путин заявлял о том, что РФ неоднократно доводила до Анкары информацию о вынашиваемых киевским режимом планах по актам саботажа и диверсиям в инфраструктуре упомянутых потоков.
Песков напомнил слова Путина про подготовку диверсий на "Турецком потоке"
Вчера, 17:54
 
Дмитрий ПесковРоссияАнкара (провинция)Владимир ПутинГолубой потокТурецкий потокПроисшествия
 
 
