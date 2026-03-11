Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о вызове, стоящем перед традиционными СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
12:53 11.03.2026
Песков рассказал о вызове, стоящем перед традиционными СМИ
Песков рассказал о вызове, стоящем перед традиционными СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Песков рассказал о вызове, стоящем перед традиционными СМИ
Телевидение должно перестроить свою работу под потребности молодежи, если хочет заинтересовать ее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:53:00+03:00
2026-03-11T12:53:00+03:00
россия
россия, дмитрий песков, общество, медиа - общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество, Медиа - Общество
Песков рассказал о вызове, стоящем перед традиционными СМИ

Песков призвал телевидение перестроиться под потребности молодежи

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Телевидение должно перестроить свою работу под потребности молодежи, если хочет заинтересовать ее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Это не проблема молодежи, это проблема телевидения. Если телевидение не может перестроиться под потребности молодежи, то что-то происходит не так, это тоже вызов, который стоит перед традиционными СМИ", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, нужно ли менять язык коммуникаций с молодежью на фоне того, что последние не смотрят телевизор.
Песков поделился, что его дети тоже не смотрят телевидение.
"И не собираются это делать, я ничего не могу с этим поделать", - заметил с улыбкой пресс-секретарь президента.
РоссияДмитрий ПесковОбществоМедиа - Общество
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала