Песков рассказал о вызове, стоящем перед традиционными СМИ

"Это не проблема молодежи, это проблема телевидения. Если телевидение не может перестроиться под потребности молодежи, то что-то происходит не так, это тоже вызов, который стоит перед традиционными СМИ", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, нужно ли менять язык коммуникаций с молодежью на фоне того, что последние не смотрят телевизор.