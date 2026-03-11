https://ria.ru/20260311/peskov-2079933367.html
Песков рассказал о вызове, стоящем перед традиционными СМИ
Песков рассказал о вызове, стоящем перед традиционными СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Песков рассказал о вызове, стоящем перед традиционными СМИ
Телевидение должно перестроить свою работу под потребности молодежи, если хочет заинтересовать ее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2026
россия
Песков рассказал о вызове, стоящем перед традиционными СМИ
Песков призвал телевидение перестроиться под потребности молодежи