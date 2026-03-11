https://ria.ru/20260311/peskov-2079930810.html
Песков прокомментировал возможность проведения переговоров по Украине в ОАЭ
Песков прокомментировал возможность проведения переговоров по Украине в ОАЭ - РИА Новости, 11.03.2026
Песков прокомментировал возможность проведения переговоров по Украине в ОАЭ
Обстоятельства пока не позволяют рассматривать Абу-Даби как площадку для следующего раунда переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
абу-даби
украина
россия
дмитрий песков
мирный план сша по украине
абу-даби
украина
россия
В мире, Абу-Даби, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Песков прокомментировал возможность проведения переговоров по Украине в ОАЭ
Песков: Абу-Даби пока не рассматривается как площадка для переговоров по Украине