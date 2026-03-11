https://ria.ru/20260311/peskov-2079927635.html
Песков: ограничение интернета осуществляется в соответствии с законами
Песков: ограничение интернета осуществляется в соответствии с законами - РИА Новости, 11.03.2026
Песков: ограничение интернета осуществляется в соответствии с законами
Все действия по ограничению интернета в России осуществляются в строгом соответствии с принятыми законами, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.03.2026
россия
дмитрий песков
россия
россия, дмитрий песков
Песков: ограничение интернета осуществляется в соответствии с законами
Песков: ограничение интернета в РФ осуществляются в соответствии с законами