Песков рассказал, зачем проводится СВО

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что СВО проводится для того, чтобы варварские действия Киева, подобные удару по Брянску, не продолжались.
"Для того, чтобы подобные варварские действия киевского режима не продолжались, и осуществляется, и проводится специальная военная операция. Собственно, демилитаризация Киева и лишение Киева возможности наносить такие варварские удары - это является одной из целей СВО", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Россия предпринимать ответные военные действия в отношении Украины после запуска ВСУ ракет Storm Shadow по Брянску.
Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.