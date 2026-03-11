Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, зачем проводится СВО - РИА Новости, 11.03.2026
12:34 11.03.2026 (обновлено: 12:40 11.03.2026)
Песков рассказал, зачем проводится СВО
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что СВО проводится для того, чтобы варварские действия Киева, подобные удару по Брянску, не РИА Новости, 11.03.2026
киев, брянск, россия, дмитрий песков, александр богомаз, вооруженные силы украины
Киев, Брянск, Россия, Дмитрий Песков, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что СВО проводится для того, чтобы варварские действия Киева, подобные удару по Брянску, не продолжались.
"Для того, чтобы подобные варварские действия киевского режима не продолжались, и осуществляется, и проводится специальная военная операция. Собственно, демилитаризация Киева и лишение Киева возможности наносить такие варварские удары - это является одной из целей СВО", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Россия предпринимать ответные военные действия в отношении Украины после запуска ВСУ ракет Storm Shadow по Брянску.
Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
Последствия удара ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску увеличилось до 42
КиевБрянскРоссияДмитрий ПесковАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
