https://ria.ru/20260311/peskov-2079926729.html
ВСУ не смогли бы ударить по Брянску без помощи Британии, заявил Песков
ВСУ не смогли бы ударить по Брянску без помощи Британии, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2026
ВСУ не смогли бы ударить по Брянску без помощи Британии, заявил Песков
ВСУ не смогли бы нанести удар по Брянску без помощи Британии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:33:00+03:00
2026-03-11T12:33:00+03:00
2026-03-11T14:26:00+03:00
в мире
брянск
россия
великобритания
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871403201_141:314:2240:1495_1920x0_80_0_0_3ba2c4dfee9f8e36013069bd4567737c.jpg
https://ria.ru/20260311/zakharova-2079858287.html
https://ria.ru/20260310/kiev-2079793957.html
брянск
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871403201_0:0:2240:1680_1920x0_80_0_0_a05c136c1b258e20f3b0830dadef52f1.jpg
Мирные жители, пострадавшие в ходе атаки ВСУ на Брянск, в Москве на лечении
Девять мирных жителей, пострадавших в ходе атаки ВСУ на Брянск, доставлены в Москву на лечение
2026-03-11T12:33
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брянск, россия, великобритания, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Брянск, Россия, Великобритания, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ не смогли бы ударить по Брянску без помощи Британии, заявил Песков
Песков заявил, что ВСУ не смогли бы ударить по Брянску без помощи Британии