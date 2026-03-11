Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не смогли бы ударить по Брянску без помощи Британии, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 11.03.2026 (обновлено: 14:26 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/peskov-2079926729.html
ВСУ не смогли бы ударить по Брянску без помощи Британии, заявил Песков
ВСУ не смогли бы ударить по Брянску без помощи Британии, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2026
ВСУ не смогли бы ударить по Брянску без помощи Британии, заявил Песков
ВСУ не смогли бы нанести удар по Брянску без помощи Британии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:33:00+03:00
2026-03-11T14:26:00+03:00
в мире
брянск
россия
великобритания
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871403201_141:314:2240:1495_1920x0_80_0_0_3ba2c4dfee9f8e36013069bd4567737c.jpg
https://ria.ru/20260311/zakharova-2079858287.html
https://ria.ru/20260310/kiev-2079793957.html
брянск
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мирные жители, пострадавшие в ходе атаки ВСУ на Брянск, в Москве на лечении
Девять мирных жителей, пострадавших в ходе атаки ВСУ на Брянск, доставлены в Москву на лечение
2026-03-11T12:33
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871403201_0:0:2240:1680_1920x0_80_0_0_a05c136c1b258e20f3b0830dadef52f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брянск, россия, великобритания, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Брянск, Россия, Великобритания, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ не смогли бы ударить по Брянску без помощи Британии, заявил Песков

Песков заявил, что ВСУ не смогли бы ударить по Брянску без помощи Британии

© Фото : MBDA/Thierry WurtzРакета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. ВСУ не смогли бы нанести удар по Брянску без помощи Британии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Очевидно, что запуск этих ракет (Storm Shadow. — Прим. ред.) был невозможен без британских специалистов. Мы отдаем себе в этом отчет, мы это хорошо знаем, и мы это, естественно, учитываем", — сказал он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Захарова заявила об украинизации ООН из-за реакции на удар по Брянску
Вчера, 08:18
СВО продолжается как раз для того, чтобы варварские действия Киева прекратились, подчеркнул Песков.
ВСУ накануне ударили по Брянску британскими ракетами Storm Shadow. Погибли шесть человек, еще 42 получили ранения. СК признал произошедшее терактом, в регионе объявили 11 марта днем траура.
Storm Shadow — малозаметные крылатые ракеты воздушного базирования, созданные Британией и Францией. Дальность поражения — от 250 до 560 километров, запускаются с самолетов. Лондон передает их ВСУ с 2023 года.
Киев применял Storm Shadow для террористических ударов по ДНР, Курской и Белгородской областям.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Киев взял ответственность за теракт в Брянске
10 марта, 20:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБрянскРоссияВеликобританияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала