Государство должно создавать условия для работы блогеров, заявил Песков

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Государство должно создавать условия для работы блогеров, не заниматься излишним регулированием их деятельности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков подчеркнул, что многие блогеры по аудитории сейчас обгоняют телеканалы, и такая тенденция будет вызовом для традиционных СМИ, в том числе мультимедийных.

"Во-первых, государство должно поддерживать комфортные условия для работы этих блогеров, ни в коем случае нельзя заниматься каким-то излишним чрезвычайным регулированием их деятельности. Это только подорвет их позиции, это не в интересах государства", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что государство должно работать с блогерами, донося свои смыслы и позиции, чтобы блогеры могли дальше вести эту позицию в люди.