Государство должно создавать условия для работы блогеров, заявил Песков
Государство должно создавать условия для работы блогеров, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2026
Государство должно создавать условия для работы блогеров, заявил Песков
Государство должно создавать условия для работы блогеров, не заниматься излишним регулированием их деятельности, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:57:00+03:00
2026-03-11T11:57:00+03:00
2026-03-11T11:59:00+03:00
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Государство должно создавать условия для работы блогеров, не заниматься излишним регулированием их деятельности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
подчеркнул, что многие блогеры по аудитории сейчас обгоняют телеканалы, и такая тенденция будет вызовом для традиционных СМИ, в том числе мультимедийных.
"Во-первых, государство должно поддерживать комфортные условия для работы этих блогеров, ни в коем случае нельзя заниматься каким-то излишним чрезвычайным регулированием их деятельности. Это только подорвет их позиции, это не в интересах государства", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что государство должно работать с блогерами, донося свои смыслы и позиции, чтобы блогеры могли дальше вести эту позицию в люди.
"Контроль убьет блогеров. Контроль должен быть на основе тех законов, которые что-то запрещают. Все, что они (законы - ред.) не запрещают, должно быть разрешено", - добавил Песков.