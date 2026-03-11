Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и президента Ирана

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в ближайшее время вряд ли возможна по понятным причинам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.