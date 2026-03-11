Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и президента Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
11:25 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/peskov-2079902575.html
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и президента Ирана
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и президента Ирана
в мире
россия
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
дмитрий песков
военная операция сша и израиля против ирана
россия
иран
в мире, россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, дмитрий песков, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Дмитрий Песков, Военная операция США и Израиля против Ирана
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и президента Ирана

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в ближайшее время вряд ли возможна по понятным причинам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Понятно, что встреча сейчас вряд ли возможна по понятным причинам", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина с Пезешкианом в ближайшее время.
Путин в поздравлении верховному лидеру Ирана подтвердил поддержку Тегерана
9 марта, 13:09
 
В миреРоссияИранВладимир ПутинМасуд ПезешкианДмитрий ПесковВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
