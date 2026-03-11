https://ria.ru/20260311/peskov-2079899138.html
Песков рассказал о диалоге России с руководством Ирана
Песков рассказал о диалоге России с руководством Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
Песков рассказал о диалоге России с руководством Ирана
Диалог России с руководством Ирана продолжается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:11:00+03:00
2026-03-11T11:11:00+03:00
2026-03-11T11:17:00+03:00
россия
иран
ближний восток
владимир путин
дмитрий песков
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_f674d8a39e09f9ff9dab729119413648.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2079750964.html
россия
иран
ближний восток
Песков рассказал о диалоге России с руководством Ирана
Песков: диалог России с руководством Ирана продолжается