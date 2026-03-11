Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о возможной поездке Путина на саммит G20 в Майами
11:10 11.03.2026 (обновлено: 11:16 11.03.2026)
Песков ответил на вопрос о возможной поездке Путина на саммит G20 в Майами
Песков ответил на вопрос о возможной поездке Путина на саммит G20 в Майами
Речи о визите президента России Владимира Путина в Майами на саммит G20 не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2026
майами, россия, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка
Майами, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Большая двадцатка
Песков ответил на вопрос о возможной поездке Путина на саммит G20 в Майами

Песков: речи о визите Путина в Майами на саммит G20 не идет

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Речи о визите президента России Владимира Путина в Майами на саммит G20 не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, об этом речи не идет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, рассматривается ли возможность поездки главы государства на саммит G20 в Майами.
МайамиРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковБольшая двадцатка
 
 
Заголовок открываемого материала