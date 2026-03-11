https://ria.ru/20260311/peskov-2079898552.html
Песков ответил на вопрос о возможной поездке Путина на саммит G20 в Майами
Песков ответил на вопрос о возможной поездке Путина на саммит G20 в Майами - РИА Новости, 11.03.2026
Песков ответил на вопрос о возможной поездке Путина на саммит G20 в Майами
Речи о визите президента России Владимира Путина в Майами на саммит G20 не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:10:00+03:00
2026-03-11T11:10:00+03:00
2026-03-11T11:16:00+03:00
майами
россия
владимир путин
дмитрий песков
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
https://ria.ru/20260311/tramp-2079831693.html
майами
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майами, россия, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка
Майами, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Большая двадцатка
Песков ответил на вопрос о возможной поездке Путина на саммит G20 в Майами
Песков: речи о визите Путина в Майами на саммит G20 не идет