Песков призвал разработчиков MAX обогнать конкурентов в СНГ
Песков призвал разработчиков MAX обогнать конкурентов в СНГ - РИА Новости, 11.03.2026
Песков призвал разработчиков MAX обогнать конкурентов в СНГ
Разработчикам мессенджера Max нужно понимать, что они должны обогнать конкурентов на пространстве СНГ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:09:00+03:00
2026-03-11T11:09:00+03:00
2026-03-11T11:53:00+03:00
россия
2026
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Разработчикам мессенджера Max нужно понимать, что они должны обогнать конкурентов на пространстве СНГ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Те, кто работает с Max, они должны понимать ответственность за то, что Max должен обогнать своих конкурентов на пространстве СНГ
", - сказал Песков
во время конференции "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры".
Он отметил, что это обусловлено необходимостью доносить смыслы до людей на пространстве СНГ.
Во вторник пресс-служба мессенджера Max сообщила, что аудитория платформы достигла 100 миллионов пользователей, а число отправленных сообщений составило 62 миллиарда.