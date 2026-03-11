Песков призвал разработчиков MAX обогнать конкурентов в СНГ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Разработчикам мессенджера Max нужно понимать, что они должны обогнать конкурентов на пространстве СНГ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Те, кто работает с Max, они должны понимать ответственность за то, что Max должен обогнать своих конкурентов на пространстве СНГ ", - сказал Песков во время конференции "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры".

Он отметил, что это обусловлено необходимостью доносить смыслы до людей на пространстве СНГ.