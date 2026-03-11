Рейтинг@Mail.ru
Песков призвал разработчиков MAX обогнать конкурентов в СНГ - РИА Новости, 11.03.2026
11:09 11.03.2026 (обновлено: 11:53 11.03.2026)
Песков призвал разработчиков MAX обогнать конкурентов в СНГ
Разработчикам мессенджера Max нужно понимать, что они должны обогнать конкурентов на пространстве СНГ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков призвал разработчиков MAX обогнать конкурентов в СНГ

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер MAX
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер MAX. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Разработчикам мессенджера Max нужно понимать, что они должны обогнать конкурентов на пространстве СНГ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Те, кто работает с Max, они должны понимать ответственность за то, что Max должен обогнать своих конкурентов на пространстве СНГ", - сказал Песков во время конференции "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры".
Он отметил, что это обусловлено необходимостью доносить смыслы до людей на пространстве СНГ.
Во вторник пресс-служба мессенджера Max сообщила, что аудитория платформы достигла 100 миллионов пользователей, а число отправленных сообщений составило 62 миллиарда.
MAX - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Аудитория MAX достигла 100 миллионов пользователей
10 марта, 13:46
 
