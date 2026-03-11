Современные СМИ могут быть только мультимедийными, уверен Песков

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Современные средства массовой информации могут быть только мультимедийными, только так они могут существовать, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал мультимедийность и платформенность среди основных характеристик работы СМИ в современных условиях.

"СМИ могут существовать только будучи мультимедийными - не может быть отдельного телеканала, не может быть отдельной газеты, не может быть отдельной радиостанции. Это все может быть теперь только в одном флаконе. Только так можно существовать", - сказал Песков на конференции "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры".

Студенты, обучаясь осваивать эту мультимодальность, смогут быть более конкурентоспособны на рынке труда в области СМИ и медиа, отметил он.