Современные СМИ могут быть только мультимедийными, уверен Песков - РИА Новости, 11.03.2026
11:00 11.03.2026
Современные СМИ могут быть только мультимедийными, уверен Песков
2026
РИА Новости
Современные СМИ могут быть только мультимедийными, уверен Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Современные средства массовой информации могут быть только мультимедийными, только так они могут существовать, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он назвал мультимедийность и платформенность среди основных характеристик работы СМИ в современных условиях.
"СМИ могут существовать только будучи мультимедийными - не может быть отдельного телеканала, не может быть отдельной газеты, не может быть отдельной радиостанции. Это все может быть теперь только в одном флаконе. Только так можно существовать", - сказал Песков на конференции "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры".
Студенты, обучаясь осваивать эту мультимодальность, смогут быть более конкурентоспособны на рынке труда в области СМИ и медиа, отметил он.
"Мне кажется, это должно быть одним из приоритетов тоже технологий образования", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
