Современные СМИ могут быть только мультимедийными, уверен Песков
2026-03-11T11:00:00+03:00
россия
дмитрий песков
россия
россия, дмитрий песков
Песков: современные СМИ могут быть только мультимедийными
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Современные средства массовой информации могут быть только мультимедийными, только так они могут существовать, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он назвал мультимедийность и платформенность среди основных характеристик работы СМИ в современных условиях.
"СМИ могут существовать только будучи мультимедийными - не может быть отдельного телеканала, не может быть отдельной газеты, не может быть отдельной радиостанции. Это все может быть теперь только в одном флаконе. Только так можно существовать", - сказал Песков
на конференции "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры".
Студенты, обучаясь осваивать эту мультимодальность, смогут быть более конкурентоспособны на рынке труда в области СМИ и медиа, отметил он.
"Мне кажется, это должно быть одним из приоритетов тоже технологий образования", - добавил пресс-секретарь президента РФ
