Песков призвал доводить смыслы, не работая с вражескими соцсетями

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. России нужно подумать, как доводить смыслы, не работая с вражескими соцсетями, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на конференции "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры".