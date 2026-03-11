Рейтинг@Mail.ru
Песков призвал доводить смыслы, не работая с вражескими соцсетями - РИА Новости, 11.03.2026
10:32 11.03.2026 (обновлено: 10:56 11.03.2026)
Песков призвал доводить смыслы, не работая с вражескими соцсетями
Песков призвал доводить смыслы, не работая с вражескими соцсетями
России нужно подумать, как доводить смыслы, не работая с вражескими соцсетями, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на конференции... РИА Новости, 11.03.2026
россия, дмитрий песков, telegram, снг, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Дмитрий Песков, Telegram, СНГ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Песков призвал доводить смыслы, не работая с вражескими соцсетями

Песков призвал подумать, как доводить смыслы, не работая с вражескими соцсетями

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. России нужно подумать, как доводить смыслы, не работая с вражескими соцсетями, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на конференции "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры".
"Мы имеем дело с вражескими социальными сетями, которые на вершине конкурентности на пространстве СНГ, во всем мире. Мы не работаем в этих средах. Нам нужно придумать, как мы будем это делать дальше. Потому что мы не работаем с Телеграмом, а где нам тогда смыслы доводить? И нам это предстоит придумать", - сказал Песков.
Ранее Роскомнадзор подтвердил, что в отношении Telegram действуют ограничения, и не исключил их дальнейшее усиление. В ведомстве сообщали, что меры направлены на понуждение сервиса к исполнению российского законодательства.
Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
ФАС назвала размещение рекламы в Telegram незаконным
5 марта, 22:17
 
РоссияДмитрий ПесковTelegramСНГФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
