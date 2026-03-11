Рейтинг@Mail.ru
Песков опроверг сообщения о кампании России в поддержку переизбрания Орбана - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/peskov-2079883456.html
Песков опроверг сообщения о кампании России в поддержку переизбрания Орбана
Песков опроверг сообщения о кампании России в поддержку переизбрания Орбана - РИА Новости, 11.03.2026
Песков опроверг сообщения о кампании России в поддержку переизбрания Орбана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейком появившееся в газете Financial Times сообщение о якобы начатой Россией кампании в поддержку... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T10:17:00+03:00
2026-03-11T10:17:00+03:00
в мире
россия
венгрия
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg
https://ria.ru/20260310/orban-2079710905.html
https://ria.ru/20260309/es--2079537228.html
россия
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_329:144:1903:1324_1920x0_80_0_0_9289ee343a399d943011bae9e87528c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Россия, Венгрия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Евросоюз
Песков опроверг сообщения о кампании России в поддержку переизбрания Орбана

Песков назвал сообщения о кампании РФ в поддержку переизбрания Орбана фейком

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейком появившееся в газете Financial Times сообщение о якобы начатой Россией кампании в поддержку переизбрания венгерского премьера Виктора Обрана, он указал на ошибочные выводы, которые делают западные СМИ, основываясь на непроверенной информации.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Что-то между Россией и Венгрией". Орбан сделал резкое заявление об Украине
10 марта, 15:14
Financial Times в среду со ссылкой на источники опубликовала сообщение о том, что Россия якобы начала кампанию, направленную на помощь Орбану в переизбрании в апреле.
"Вы скорее всего делаете ошибочные выводы, основываясь на фейке. К сожалению, в последние годы такое часто случалось. Даже с серьезными изданиями", - приводит издание комментарий Пескова.
Согласно материалу Financial Times, правительство Венгрии также отрицает какое-либо вмешательство России, заявив, что это "сфабрикованное обвинение со стороны левых" и "жалкая попытка отвлечь внимание от угроз ... Владимира Зеленского в адрес ... Орбана".
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. На них изберут национальное собрание, и исход голосования определит, сохранит ли Орбан власть.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Чехии осудили заявление Зеленского в адрес Орбана
9 марта, 17:04
 
В миреРоссияВенгрияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала