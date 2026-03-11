МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейком появившееся в газете Financial Times сообщение о якобы начатой Россией кампании в поддержку переизбрания венгерского премьера Виктора Обрана, он указал на ошибочные выводы, которые делают западные СМИ, основываясь на непроверенной информации.
Financial Times в среду со ссылкой на источники опубликовала сообщение о том, что Россия якобы начала кампанию, направленную на помощь Орбану в переизбрании в апреле.
"Вы скорее всего делаете ошибочные выводы, основываясь на фейке. К сожалению, в последние годы такое часто случалось. Даже с серьезными изданиями", - приводит издание комментарий Пескова.
Согласно материалу Financial Times, правительство Венгрии также отрицает какое-либо вмешательство России, заявив, что это "сфабрикованное обвинение со стороны левых" и "жалкая попытка отвлечь внимание от угроз ... Владимира Зеленского в адрес ... Орбана".
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. На них изберут национальное собрание, и исход голосования определит, сохранит ли Орбан власть.
