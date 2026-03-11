Рейтинг@Mail.ru
СВО должна увенчаться успехом, заявил Песков
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 11.03.2026 (обновлено: 10:20 11.03.2026)
СВО должна увенчаться успехом, заявил Песков
СВО должна увенчаться успехом, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2026
СВО должна увенчаться успехом, заявил Песков
Специальная военная операция идет вперед, она должна увенчаться успехом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2026
СВО должна увенчаться успехом, заявил Песков

Песков: СВО идет вперед, она должна увенчаться успехом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Специальная военная операция идет вперед, она должна увенчаться успехом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они (российские военные - ред.) работают планомерно. Специальная военная операция идет вперед. Она должна идти вперед и увенчаться успехом с тем, чтобы подобных акций впредь не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости об ответе России на удары ВСУ.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 37 ранены. По данным Минздрава РФ, 35 раненых доставлены в больницы Брянска, часть из них - в тяжелом состоянии. В среду в Минздраве РФ сообщили, что идет медицинская эвакуация в Москву девяти пострадавших при ракетной атаке в Брянске.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
Захарова заявила об украинизации ООН из-за реакции на удар по Брянску
Специальная военная операция на Украине Дмитрий Песков Безопасность Россия Брянск Брянская область Александр Богомаз Вооруженные силы Украины
 
 
