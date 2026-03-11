https://ria.ru/20260311/peskov-2079880617.html
СВО должна увенчаться успехом, заявил Песков
Специальная военная операция идет вперед, она должна увенчаться успехом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2026
