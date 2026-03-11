Рейтинг@Mail.ru
Ответ на удар ВСУ по Брянску будут определять военные, заявил Песков
10:07 11.03.2026 (обновлено: 10:24 11.03.2026)
Ответ на удар ВСУ по Брянску будут определять военные, заявил Песков
брянск, безопасность, брянская область, россия, дмитрий песков, александр богомаз, вооруженные силы украины
Брянск, Безопасность, Брянская область, Россия, Дмитрий Песков, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ответ РФ на удар ВСУ по Брянску будут определять российские военные, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Это будут наши военные решать", - сказал Песков.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 37 ранены. По данным Минздрава РФ, 35 раненых доставлены в больницы Брянска, часть из них - в тяжелом состоянии.
Успех в СВО должен исключить опасность ударов по России, заявил Песков
БрянскБезопасностьБрянская областьРоссияДмитрий ПесковАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
