Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Пермском крае
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 11.03.2026
Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Пермском крае
Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Пермском крае
Прилет вражеских беспилотников совершен на одно из промышленных предприятий пермской Губахи, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 11.03.2026
Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Пермском крае

Махонин: вражеские БПЛА атаковали предприятие в Губахе, пострадавших нет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
ПЕРМЬ, 11 мар - РИА Новости. Прилет вражеских беспилотников совершен на одно из промышленных предприятий пермской Губахи, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
"Сегодня на одно из промышленных предприятий Губахи был совершен прилет вражеских беспилотников. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал Махонин в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что безопасности жителей ничего не угрожает.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГубахаДмитрий Махонин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
