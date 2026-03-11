https://ria.ru/20260311/perm-2079880060.html
Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Пермском крае
Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Пермском крае - РИА Новости, 11.03.2026
Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Пермском крае
Прилет вражеских беспилотников совершен на одно из промышленных предприятий пермской Губахи, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T10:05:00+03:00
2026-03-11T10:05:00+03:00
2026-03-11T10:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
губаха
дмитрий махонин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
губаха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, губаха, дмитрий махонин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Губаха, Дмитрий Махонин
Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Пермском крае
Махонин: вражеские БПЛА атаковали предприятие в Губахе, пострадавших нет