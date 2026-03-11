Рейтинг@Mail.ru
Пентагон запретил фотографам участвовать в брифингах, сообщает WP - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/pentagon-2080053215.html
Пентагон запретил фотографам участвовать в брифингах, сообщает WP
Пентагон запретил фотографам участвовать в брифингах, сообщает WP - РИА Новости, 11.03.2026
Пентагон запретил фотографам участвовать в брифингах, сообщает WP
В Пентагоне запретили фотокорреспондентам участвовать в брифингах после того, как они опубликовали фотографии министра обороны Пита Хегсета, которые в ведомстве РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T19:32:00+03:00
2026-03-11T19:32:00+03:00
в мире
сша
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_0:12:2592:1470_1920x0_80_0_0_1a5143f41056d1a4f389c8b93a3dfc3d.jpg
https://ria.ru/20260204/tramp-2072069393.html
https://ria.ru/20260116/ssha-2068207455.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_308:0:2284:1482_1920x0_80_0_0_c456efa4ae15ca0a4dce8900c994d461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Пентагон запретил фотографам участвовать в брифингах, сообщает WP

WP: Пентагон запретил фотографам СМИ участвовать в брифингах

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. В Пентагоне запретили фотокорреспондентам участвовать в брифингах после того, как они опубликовали фотографии министра обороны Пита Хегсета, которые в ведомстве сочли нелестными, пишет Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с решением.
"Министерство войны США запретило фотографам участвовать в брифингах, посвященных продолжающемуся конфликту США и Израиля с Ираном, после того, как они опубликовали фотографии министра войны Пита Хегсета, которые его подчиненные сочли "нелестными", - пишет газета со ссылкой на осведомленных людей, пожелавших остаться анонимными из-за страха "расплаты" со стороны ведомства.
Трамп отчитывает журналистку CNN, потому что она мало улыбается - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Трамп обвинил журналистку CNN во лжи, поскольку она никогда не улыбается
4 февраля, 01:47
Как утверждается в публикации, после брифинга 2 марта ряд СМИ опубликовали фотографии Хегсета, на которых министр, по мнению его помощников, выглядел не так, как им хотелось бы. После этого они решили не пускать фотографов на брифинги 4 и 10 марта, утверждают источники.
"Чтобы эффективно использовать пространство в зале для брифингов Пентагона, мы разрешаем присутствовать одному представителю от каждого новостного агентства, если оно не аккредитовано, исключая пул. Фотографии с брифингов немедленно публикуются в интернете для общественности и прессы. Если это вредит бизнес-модели определенных новостных агентств, то им следует рассмотреть возможность получения удостоверения представителя прессы", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь военного ведомства Кингсли Уилсон.
В октябре 2025 года британская газета Daily Mail заподозрила Хегсета в использовании ботокса. При этом газета отметила, что ее материал про это подвергся нападкам со стороны ведомства.
В июле собеседники газеты сообщали о якобы озабоченности Хегсета "производимым впечатлением" - они указали на установку в Пентагоне гримерной, постановочные фотографии с поднятием тяжестей вместе с войсками и его новую политику для военнослужащих в отношении ухода за собой и бритья.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Пресс-секретарь Белого дома раскритиковала журналиста NewsNation
16 января, 02:43
 
В миреСШАПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала