Пентагон запретил фотографам участвовать в брифингах, сообщает WP

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. В Пентагоне запретили фотокорреспондентам участвовать в брифингах после того, как они опубликовали фотографии министра обороны Пита Хегсета, которые в ведомстве сочли нелестными, пишет Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с решением.

"Министерство войны США запретило фотографам участвовать в брифингах, посвященных продолжающемуся конфликту США и Израиля Ираном , после того, как они опубликовали фотографии министра войны Пита Хегсета , которые его подчиненные сочли "нелестными", - пишет газета со ссылкой на осведомленных людей, пожелавших остаться анонимными из-за страха "расплаты" со стороны ведомства.

Как утверждается в публикации, после брифинга 2 марта ряд СМИ опубликовали фотографии Хегсета, на которых министр, по мнению его помощников, выглядел не так, как им хотелось бы. После этого они решили не пускать фотографов на брифинги 4 и 10 марта, утверждают источники.

"Чтобы эффективно использовать пространство в зале для брифингов Пентагона , мы разрешаем присутствовать одному представителю от каждого новостного агентства, если оно не аккредитовано, исключая пул. Фотографии с брифингов немедленно публикуются в интернете для общественности и прессы. Если это вредит бизнес-модели определенных новостных агентств, то им следует рассмотреть возможность получения удостоверения представителя прессы", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь военного ведомства Кингсли Уилсон.

В октябре 2025 года британская газета Daily Mail заподозрила Хегсета в использовании ботокса. При этом газета отметила, что ее материал про это подвергся нападкам со стороны ведомства.