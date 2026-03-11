Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне предписали удалить продукцию Anthropic из военных систем США
04:46 11.03.2026
В Пентагоне предписали удалить продукцию Anthropic из военных систем США
В Пентагоне предписали удалить продукцию Anthropic из военных систем США - РИА Новости, 11.03.2026
В Пентагоне предписали удалить продукцию Anthropic из военных систем США
Военное министерство США уведомило командование американских вооружённых сил о необходимости удалить модели искусственного интеллекта, разработанные компанией... РИА Новости, 11.03.2026
сша, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
США, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
В Пентагоне предписали удалить продукцию Anthropic из военных систем США

Пентагон уведомил командование о необходимости удалить модели Anthropic

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПентагон в Вашингтоне
Пентагон в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Пентагон в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Военное министерство США уведомило командование американских вооружённых сил о необходимости удалить модели искусственного интеллекта, разработанные компанией Anthropic, из своих систем в течение 180 дней, следует из внутреннего меморандума Пентагона, опубликованного телеканалом CBS.
"Подразделения военного министерства прекратят использование всех продуктов указанной компании во всех системах военного министерства в течение 180 дней", - говорится в документе, подписанном директором по информационным технологиям Пентагона Кирстен Дэвис.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В ИМЭМО РАН объяснили, как Пентагон может применить ИИ
3 февраля, 02:35
В документе отмечается необходимость уделить особое внимание системам, связанным с национальной безопасностью, ядерным оружием, противоракетной обороной, преемственностью государственной власти, а также критически важным военным системам, которые относятся к категориям с наиболее высокими требованиями по защите и продолжению работы в условиях кибератак.
"Исключения будут рассматриваться только для очень важных видов деятельности, которые непосредственно обеспечивают проведение операций по обеспечению национальной безопасности, когда не существует реальной альтернативы, и (при условии, что - ред.) запрашивающее подразделение должно представить на утверждение всеобъемлющий план снижения рисков", - говорится в документе.
В документе также содержится требование о том, чтобы компании, сотрудничающие с Пентагоном, в течение 180 дней прекратили использование всех продуктов Anthropic при выполнении контрактов министерства.
Пентагон 6 марта официально уведомил руководство Anthropic, компании-разработчика ИИ, что признал компанию угрозой для цепочки поставок.
Конфликт вокруг доступа к ИИ связан с позицией Anthropic: руководство компании отказывается предоставить Пентагону полный доступ к своим технологиям, утверждая, что пока рано полагаться на них при создании автономных видов вооружений. Также в Anthropic считают, что применение ее технологий для внутренней слежки пока не имеет юридической базы.
Логотипы компании Anthropic и Пентагона - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Американская ИИ-компания Anthropic подала иск к властям, пишут СМИ
10 марта, 08:58
 
СШАМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
