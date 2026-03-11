В Пентагоне предписали удалить продукцию Anthropic из военных систем США

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Военное министерство США уведомило командование американских вооружённых сил о необходимости удалить модели искусственного интеллекта, разработанные компанией Anthropic, из своих систем в течение 180 дней, следует из внутреннего меморандума Пентагона, опубликованного телеканалом CBS.

"Подразделения военного министерства прекратят использование всех продуктов указанной компании во всех системах военного министерства в течение 180 дней", - говорится в документе, подписанном директором по информационным технологиям Пентагона Кирстен Дэвис.

В документе отмечается необходимость уделить особое внимание системам, связанным с национальной безопасностью, ядерным оружием, противоракетной обороной, преемственностью государственной власти, а также критически важным военным системам, которые относятся к категориям с наиболее высокими требованиями по защите и продолжению работы в условиях кибератак.

"Исключения будут рассматриваться только для очень важных видов деятельности, которые непосредственно обеспечивают проведение операций по обеспечению национальной безопасности, когда не существует реальной альтернативы, и (при условии, что - ред.) запрашивающее подразделение должно представить на утверждение всеобъемлющий план снижения рисков", - говорится в документе.

В документе также содержится требование о том, чтобы компании, сотрудничающие с Пентагоном, в течение 180 дней прекратили использование всех продуктов Anthropic при выполнении контрактов министерства.

Пентагон 6 марта официально уведомил руководство Anthropic, компании-разработчика ИИ, что признал компанию угрозой для цепочки поставок.