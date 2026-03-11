Пентагон перед закрытием бюджета купил рояль и крабов, заявили аналитики

Перед закрытием года Пентагон потратил 15,1 миллиона долларов на премиальные стейки из говядины, 124 тысячи долларов на аппараты для мороженого.

"Музыкальные инструменты обошлись в 1,8 миллиона долларов, включая рояль Steinway & Sons за 98 тысяч долларов для главы командования ВВС, 26 тысяч долларов за скрипку, 22 тысячи за флейту ручной работы от люксового японского бренда", - перечислили авторы доклада.