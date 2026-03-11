Рейтинг@Mail.ru
Пентагон перед закрытием бюджета купил рояль и крабов, заявили аналитики
03:42 11.03.2026
Пентагон перед закрытием бюджета купил рояль и крабов, заявили аналитики
Пентагон перед закрытием бюджета купил рояль и крабов, заявили аналитики - РИА Новости, 11.03.2026
Пентагон перед закрытием бюджета купил рояль и крабов, заявили аналитики
Министерство войны США в последний месяц перед закрытием годового бюджета закупилось крабами и омарами почти на 10 миллионов долларов, 15 миллионов потратили на
2026
Пентагон перед закрытием бюджета купил рояль и крабов, заявили аналитики

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Министерство войны США в последний месяц перед закрытием годового бюджета закупилось крабами и омарами почти на 10 миллионов долларов, 15 миллионов потратили на премиальную говядину, в список оплаченного из казны попал рояль за 100 тысяч долларов и флейта за 20 тысяч, утверждают аналитики общественной организации Open the Books.
Финансовый год в США начинается в октябре. Общественники обращают внимание, что к этому времени министерства предпочитают израсходовать бюджет, чтобы его не сократили в дальнейшем. Как утверждает Open the Books, в последние годы сентябрьские траты Пентагона растут.
"В сентябре 2025 года Пентагон потратил два миллиона долларов на краба с Аляски. Военные также купили хвостов омара на 6,9 миллиона долларов", - утверждают общественники.
Как говорится в сообщении, это пятый раз, когда военное ведомство тратит на королевского краба более двух миллионов долларов за один месяц: дважды в ходе первого срока нынешнего американского лидера Дональда Трампа и трижды за 2025 год. При других президентах это случалось однажды - в феврале 2021 года, когда к работе в качестве президента только приступил Джо Байден.
Перед закрытием года Пентагон потратил 15,1 миллиона долларов на премиальные стейки из говядины, 124 тысячи долларов на аппараты для мороженого.
"Музыкальные инструменты обошлись в 1,8 миллиона долларов, включая рояль Steinway & Sons за 98 тысяч долларов для главы командования ВВС, 26 тысяч долларов за скрипку, 22 тысячи за флейту ручной работы от люксового японского бренда", - перечислили авторы доклада.
