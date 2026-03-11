https://ria.ru/20260311/pentagon-2079838958.html
Пентагон перед закрытием бюджета купил рояль и крабов, заявили аналитики
Пентагон перед закрытием бюджета купил рояль и крабов, заявили аналитики - РИА Новости, 11.03.2026
Пентагон перед закрытием бюджета купил рояль и крабов, заявили аналитики
Министерство войны США в последний месяц перед закрытием годового бюджета закупилось крабами и омарами почти на 10 миллионов долларов, 15 миллионов потратили на РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T03:42:00+03:00
2026-03-11T03:42:00+03:00
2026-03-11T03:43:00+03:00
в мире
сша
аляска
дональд трамп
джо байден
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079660576_0:37:3072:1765_1920x0_80_0_0_38cb08a3ab9f3b0bea6752f9bde584bb.jpg
https://ria.ru/20251002/pentagon-2045896772.html
https://ria.ru/20251110/ssha-2053859428.html
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079660576_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_d5ad66ea9964b0f2ff72201c3bffd1e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, аляска, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша
В мире, США, Аляска, Дональд Трамп, Джо Байден, Министерство обороны США
Пентагон перед закрытием бюджета купил рояль и крабов, заявили аналитики
Open the Books: Пентагон закупил крабов и омаров на десять миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости.
Министерство войны США в последний месяц перед закрытием годового бюджета закупилось крабами и омарами почти на 10 миллионов долларов, 15 миллионов потратили на премиальную говядину, в список оплаченного из казны попал рояль за 100 тысяч долларов и флейта за 20 тысяч, утверждают аналитики общественной организации Open the Books
.
Финансовый год в США
начинается в октябре. Общественники обращают внимание, что к этому времени министерства предпочитают израсходовать бюджет, чтобы его не сократили в дальнейшем. Как утверждает Open the Books, в последние годы сентябрьские траты Пентагона
растут.
"В сентябре 2025 года Пентагон потратил два миллиона долларов на краба с Аляски
. Военные также купили хвостов омара на 6,9 миллиона долларов", - утверждают общественники.
Источник своей информации организация не привела.
Как говорится в сообщении, это пятый раз, когда военное ведомство тратит на королевского краба более двух миллионов долларов за один месяц: дважды в ходе первого срока нынешнего американского лидера Дональда Трампа
и трижды за 2025 год. При других президентах это случалось однажды - в феврале 2021 года, когда к работе в качестве президента только приступил Джо Байден
.
Перед закрытием года Пентагон потратил 15,1 миллиона долларов на премиальные стейки из говядины, 124 тысячи долларов на аппараты для мороженого.
"Музыкальные инструменты обошлись в 1,8 миллиона долларов, включая рояль Steinway & Sons за 98 тысяч долларов для главы командования ВВС, 26 тысяч долларов за скрипку, 22 тысячи за флейту ручной работы от люксового японского бренда", - перечислили авторы доклада.