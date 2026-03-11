https://ria.ru/20260311/pensiya-2079823130.html
Россиянам объяснили, как накопить миллион к пенсии
Россиянам объяснили, как накопить миллион к пенсии - РИА Новости, 11.03.2026
Россиянам объяснили, как накопить миллион к пенсии
Для формирования пенсионных накоплений недопустимы спекуляции и азартные игры с биржевым риском. Результат принесут лишь проверенные временем консервативные... РИА Новости, 11.03.2026
Россиянам объяснили, как накопить миллион к пенсии
НАПФ: для пенсионных накоплений недопустимы спекуляции с биржевым риском
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Для формирования пенсионных накоплений недопустимы спекуляции и азартные игры с биржевым риском. Результат принесут лишь проверенные временем консервативные методы, рассказал агентству “Прайм
” президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
“Оптимальное решение — использование продуктов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), чья деятельность строго регулируется Банком России. Консервативные стратегии фондов работают максимально эффективно именно в долгосрочной перспективе, гарантируя стабильный рост и сохранность пенсионных сбережений”, — советует он.
Например, благодаря участию в программе долгосрочных сбережений (ПДС) с господдержкой и налоговым стимулам можно накопить желаемую сумму достаточно быстро. Так, женщине 40 лет с ежемесячным доходом около 100 тысяч рублей нужно откладывать всего по 1 700 рублей в месяц. Тогда к 55 годам она получит на счете один миллион рублей.
Участвуя в программе, она сможет забрать все деньги сразу или получать их по частям. Например, в течение 10 лет по 8 474 рублей в месяц. Еще один вариант — по 3 121 рублей в месяц пожизненно. Если же она переведет в ПДС свои пенсионные накопления из системы обязательного пенсионного обеспечения и начнет реинвестировать налоговые вычеты, то итоговая сумма станет еще больше, заключил Беляков.