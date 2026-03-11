Россиянам объяснили, как накопить миллион к пенсии

Например, благодаря участию в программе долгосрочных сбережений (ПДС) с господдержкой и налоговым стимулам можно накопить желаемую сумму достаточно быстро. Так, женщине 40 лет с ежемесячным доходом около 100 тысяч рублей нужно откладывать всего по 1 700 рублей в месяц. Тогда к 55 годам она получит на счете один миллион рублей.

Участвуя в программе, она сможет забрать все деньги сразу или получать их по частям. Например, в течение 10 лет по 8 474 рублей в месяц. Еще один вариант — по 3 121 рублей в месяц пожизненно. Если же она переведет в ПДС свои пенсионные накопления из системы обязательного пенсионного обеспечения и начнет реинвестировать налоговые вычеты, то итоговая сумма станет еще больше, заключил Беляков.