Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с ударом ВСУ по Брянску - РИА Новости, 11.03.2026
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
15:50 11.03.2026
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с ударом ВСУ по Брянску
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования губернатору Брянской области Александру Богомазу и митрополиту Брянскому и Севскому Александру (Агрикову) в связи с гибелью людей при ударе ВСУ по Брянску.
"Со скорбью воспринял известие о трагических событиях в Брянске, где в результате ракетного удара погибли и пострадали мирные жители. Подобные действия, направленные против гражданского населения, свидетельствуют о жестокости и бесчеловечности их заказчиков и исполнителей. Разделяя боль утраты со всеми, кто потерял своих родных и близких, возношу молитвы к Богу об упокоении душ невинно убиенных и о скорейшем выздоровлении раненых", – говорится в соболезновании на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Россия будет добиваться реакции на удар ВСУ по Брянску, заявил Мирошник
Вчера, 15:39
Патриарх Кирилл призвал молиться об упокоении невинных жертв и выздоровлении раненых, а также выразил уверенность, что духовенство и волонтеры Брянской епархии окажут необходимую поддержку пострадавшим.
Ранее вечером Богомаз сообщил, что во вторник украинские террористы ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
ВСУ не смогли бы ударить по Брянску без помощи Британии, заявил Песков
Вчера, 12:33
 
