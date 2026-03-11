Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с ударом ВСУ по Брянску

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования губернатору Брянской области Александру Богомазу и митрополиту Брянскому и Севскому Александру (Агрикову) в связи с гибелью людей при ударе ВСУ по Брянску.
"Со скорбью воспринял известие о трагических событиях в Брянске, где в результате ракетного удара погибли и пострадали мирные жители. Подобные действия, направленные против гражданского населения, свидетельствуют о жестокости и бесчеловечности их заказчиков и исполнителей. Разделяя боль утраты со всеми, кто потерял своих родных и близких, возношу молитвы к Богу об упокоении душ невинно убиенных и о скорейшем выздоровлении раненых", – говорится в соболезновании на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Патриарх Кирилл призвал молиться об упокоении невинных жертв и выздоровлении раненых, а также выразил уверенность, что духовенство и волонтеры Брянской епархии окажут необходимую поддержку пострадавшим.
Ранее вечером Богомаз сообщил, что во вторник украинские террористы ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.