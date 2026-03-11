Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с ударом ВСУ по Брянску

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования губернатору Брянской области Александру Богомазу и митрополиту Брянскому и Севскому Александру (Агрикову) в связи с гибелью людей при ударе ВСУ по Брянску.