Пассажиров аэропорта Дубая уводят в безопасное место - РИА Новости, 11.03.2026
13:37 11.03.2026
Пассажиров аэропорта Дубая уводят в безопасное место
2026
военная операция сша и израиля против ирана, дубай
Военная операция США и Израиля против Ирана, Дубай
Пассажиров аэропорта Дубая уводят в безопасное место

Пассажиров аэропорта Дубая уводят в безопасное место из-за возможной угрозы

© REUTERS / Raghed WakedСамолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая
© REUTERS / Raghed Waked
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая. Архивное фото
ДУБАЙ, 11 мар - РИА Новости. Пассажиров аэропорта Дубая уводят в безопасное место после оповещения о потенциальной ракетной угрозе, передает корреспондент РИА Новости.
Всех пассажиров попросили спуститься на нижний этаж аэропорта.
Utair планирует совершить рейсы из Дубая в Москву 11 и 13 марта
Utair планирует совершить рейсы из Дубая в Москву 11 и 13 марта
Военная операция США и Израиля против ИранаДубай
 
 
