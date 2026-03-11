https://ria.ru/20260311/passazhiry-2079946386.html
Пассажиров аэропорта Дубая уводят в безопасное место
Пассажиров аэропорта Дубая уводят в безопасное место после оповещения о потенциальной ракетной угрозе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:37:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
дубай
военная операция сша и израиля против ирана, дубай
Военная операция США и Израиля против Ирана, Дубай
