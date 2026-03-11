Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы, где россияне с детьми чаще всего бронируют квартиры - РИА Новости, 11.03.2026
Туризм
 
08:28 11.03.2026
Названы регионы, где россияне с детьми чаще всего бронируют квартиры
туризм
курганская область
республика алтай
россия
новости - туризм
Названы регионы, где россияне с детьми чаще всего бронируют квартиры

Молодая семья с детьми
Молодая семья с детьми . Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россияне с детьми этой весной чаще всего бронируют квартиры посуточно в Удмуртии, Бурятии, а также Омской и Ульяновской областях, выяснили аналитики "Авито Путешествий" на основании собственных данных сервиса.
"По данным "Авито Путешествий", этой весной (март-май 2026) в посуточных квартирах больше всего семьи с детьми будут останавливаться в республиках Удмуртия и Бурятия, а также Омской и Ульяновской областях. В среднем в каждом бронировании квартир в этих регионах двое и более детей", - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости.
При этом семьи с одним ребенком чаще всего бронируют квартиры в Курганской области и Республике Алтай, а семьи с четырьмя детьми - в Татарстане.
"В целом по России студии обычно снимают с одним ребенком, в квартиры с 1–3 комнатами заселяются с двумя детьми, в объекты с четырьмя комнатами и более — с тремя", - отметили в сервисе.
Что касается сегмента загородного жилья, то его, как правило, выбирают для размещения большой компанией или несколькими семьями. "С четырьмя детьми в среднем снимают такие объекты в республиках Чувашия и Марий Эл, при этом в последней в коттеджах обычно останавливаются с пятью детьми", - отмечают аналитики.
