Названы регионы, где россияне с детьми чаще всего бронируют квартиры

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россияне с детьми этой весной чаще всего бронируют квартиры посуточно в Удмуртии, Бурятии, а также Омской и Ульяновской областях, выяснили аналитики "Авито Путешествий" на основании собственных данных сервиса.

"По данным "Авито Путешествий", этой весной (март-май 2026) в посуточных квартирах больше всего семьи с детьми будут останавливаться в республиках Удмуртия и Бурятия, а также Омской и Ульяновской областях. В среднем в каждом бронировании квартир в этих регионах двое и более детей", - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости.

При этом семьи с одним ребенком чаще всего бронируют квартиры в Курганской области Республике Алтай , а семьи с четырьмя детьми - в Татарстане.

"В целом по России студии обычно снимают с одним ребенком, в квартиры с 1–3 комнатами заселяются с двумя детьми, в объекты с четырьмя комнатами и более — с тремя", - отметили в сервисе.