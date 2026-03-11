В Турции рассказали, как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на туризм

АНКАРА, 11 мар — РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке не повлияла на планы российских туристов провести летний отпуск в Турции, главным препятствием для отдыха остаются высокие цены на турецких курортах, сообщил РИА Новости представитель отрасли, владелец одного из известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер.

Российским туристам не стоит рассчитывать на доступные цены на отдых в Турции в предстоящем летнем сезоне, поскольку кризис на Ближнем Востоке осложнил экономические и туристические планы властей страны, заявил ранее РИА Новости агент по туризму, представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш. По данным представителей туристической отрасли, в 2025 году стоимость отдыха в Турции выросла примерно на 20-30% по сравнению с предыдущим годом. Рост цен связан с высокой инфляцией в стране, удорожанием энергии и продуктов, а также увеличением операционных расходов гостиниц и туроператоров.

« "Конфликт на Ближнем Востоке практически не повлиял на интерес российских туристов к отдыху в Турции. Основной фактор, который сейчас обсуждают туристы, — это стоимость отдыха, которая остается довольно высокой", — сказал Бильгинер.

По его словам, бронирования на летний сезон продолжаются в стабильном режиме, особенно в популярных курортных регионах Средиземноморья . Отельер отметил, что российские туристы по-прежнему рассматривают Турцию как одно из самых удобных направлений благодаря прямым авиарейсам, развитой инфраструктуре и системе "все включено".

Бильгинер также указал на то, что напряженность на Ближнем Востоке пока воспринимается туристами как фактор, не оказывающий прямого влияния на безопасность курортных регионов страны. По его словам, большинство туристов ориентируется прежде всего на стоимость путевок и условия отдыха, а не на региональную политическую ситуацию.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что рост цен на туристические услуги стал главным вызовом для отрасли. По его оценке, повышение расходов на энергоносители, продукты питания и персонал вынуждает гостиничный сектор увеличивать стоимость проживания, что делает отдых в Турции дороже по сравнению с предыдущими сезонами.