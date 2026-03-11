Рейтинг@Mail.ru
В Турции рассказали, как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на туризм
07:30 11.03.2026 (обновлено: 11:53 11.03.2026)
В Турции рассказали, как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на туризм
Ситуация на Ближнем Востоке не повлияла на планы российских туристов провести летний отпуск в Турции, главным препятствием для отдыха остаются высокие цены на... РИА Новости, 11.03.2026
В Турции рассказали, как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на туризм

РИА Новости: кризис на Ближнем Востоке не повлиял на планы россиян на отдых

АНКАРА, 11 мар — РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке не повлияла на планы российских туристов провести летний отпуск в Турции, главным препятствием для отдыха остаются высокие цены на турецких курортах, сообщил РИА Новости представитель отрасли, владелец одного из известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер.
Российским туристам не стоит рассчитывать на доступные цены на отдых в Турции в предстоящем летнем сезоне, поскольку кризис на Ближнем Востоке осложнил экономические и туристические планы властей страны, заявил ранее РИА Новости агент по туризму, представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш. По данным представителей туристической отрасли, в 2025 году стоимость отдыха в Турции выросла примерно на 20-30% по сравнению с предыдущим годом. Рост цен связан с высокой инфляцией в стране, удорожанием энергии и продуктов, а также увеличением операционных расходов гостиниц и туроператоров.
Туристка на пляже в Таиланде - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Вместо Дубая и Абу-Даби. Куда поехать за безопасным пляжным отдыхом в марте
9 марта, 08:00
«
"Конфликт на Ближнем Востоке практически не повлиял на интерес российских туристов к отдыху в Турции. Основной фактор, который сейчас обсуждают туристы, — это стоимость отдыха, которая остается довольно высокой", — сказал Бильгинер.
По его словам, бронирования на летний сезон продолжаются в стабильном режиме, особенно в популярных курортных регионах Средиземноморья. Отельер отметил, что российские туристы по-прежнему рассматривают Турцию как одно из самых удобных направлений благодаря прямым авиарейсам, развитой инфраструктуре и системе "все включено".
Троице-Сергиева Лавра - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Туроператоры назвали главные тренды внутреннего туризма в России
20 февраля, 07:05
Бильгинер также указал на то, что напряженность на Ближнем Востоке пока воспринимается туристами как фактор, не оказывающий прямого влияния на безопасность курортных регионов страны. По его словам, большинство туристов ориентируется прежде всего на стоимость путевок и условия отдыха, а не на региональную политическую ситуацию.
При этом собеседник агентства подчеркнул, что рост цен на туристические услуги стал главным вызовом для отрасли. По его оценке, повышение расходов на энергоносители, продукты питания и персонал вынуждает гостиничный сектор увеличивать стоимость проживания, что делает отдых в Турции дороже по сравнению с предыдущими сезонами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Люди на пляже Флория в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Эксперт рассказал о ценах на отдых в Турции этим летом
10 марта, 07:37
 
ТуризмТурцияБлижний ВостокСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
