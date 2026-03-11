https://ria.ru/20260311/oruzhie-2080063370.html
На Урале пятиклассник выстрелил в лоб сверстнику из пневматического оружия
На Урале пятиклассник выстрелил в лоб сверстнику из пневматического оружия
На Урале пятиклассник выстрелил в лоб сверстнику из пневматического оружия
Пятиклассник выстрелил в лоб сверстнику, по предварительной информации, из пневматического оружия во время урока английского языка в Верхней Пышме
происшествия
верхняя пышма
урал
свердловская область
верхняя пышма
урал
свердловская область
На Урале пятиклассник выстрелил в лоб сверстнику из пневматического оружия
На Урале пятиклассник выстрелил в лоб однокласснику из пневматического оружия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Пятиклассник выстрелил в лоб сверстнику, по предварительной информации, из пневматического оружия во время урока английского языка в Верхней Пышме, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
"По предварительной информации, сегодня, 11 марта, учащийся 5 класса одной из школ Верхней Пышмы
пронес в школу, предварительно, пневматическое оружие, из которого выстрелил в лоб своему однокласснику во время урока английского языка", - рассказали в прокуратуре.
Со слов учащегося, на курок он нажал "неумышленно и во время игры", уточняет надзорный орган.
Прокуратура города организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав детей. Кроме того, на контроле прокуратуры находится и доследственная проверка.