Орбан после угроз его семье с Украины призвал дочерей не бояться
20:34 11.03.2026 (обновлено: 21:50 11.03.2026)
Орбан после угроз его семье с Украины призвал дочерей не бояться
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после угроз экс-генерала СБУ его семье позвонил дочерям и призвал их относиться к угрозам серьезно, но не бояться. РИА Новости, 11.03.2026
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после угроз экс-генерала СБУ его семье позвонил дочерям и призвал их относиться к угрозам серьезно, но не бояться.
Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за Владимиром Зеленским начал угрожать Орбану, его детям и внукам.
На видеозаписи, опубликованной в соцсети Facebook*, Орбан звонит своим дочерям, просит их беречь себя, не бояться угроз и поговорить с внуками постарше, которые "уже понимают".
"В такие моменты семья сплачивается, у них все хорошо. Я просил всех относиться к этому серьезно, но не бояться. Думаю, они и не боялись. Хотя это непривычно в нашей жизни, но мы найдем, как к этому адаптироваться. Моя жена, я уверен, сыграет в этом ключевую роль", - сказал Орбан в видеообращении.
У Орбана четыре дочери и сын, а также три внука и три внучки.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС
5 марта, 17:05
 
В миреВенгрияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныУкраина
 
 
