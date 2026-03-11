https://ria.ru/20260311/orban-2080060100.html
Орбан после угроз его семье с Украины призвал дочерей не бояться
Орбан после угроз его семье с Украины призвал дочерей не бояться - РИА Новости, 11.03.2026
Орбан после угроз его семье с Украины призвал дочерей не бояться
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после угроз экс-генерала СБУ его семье позвонил дочерям и призвал их относиться к угрозам серьезно, но не бояться. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T20:34:00+03:00
2026-03-11T20:34:00+03:00
2026-03-11T21:50:00+03:00
в мире
венгрия
виктор орбан
владимир зеленский
служба безопасности украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069791424_0:69:2049:1221_1920x0_80_0_0_2bd45936f94b4c8062f6c8c3f1398a99.jpg
https://ria.ru/20260305/zelenskiy-2078810169.html
венгрия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069791424_70:0:1855:1339_1920x0_80_0_0_859dc47794e41f58f18bbd5d4cf18bb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, служба безопасности украины, украина
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Украина
Орбан после угроз его семье с Украины призвал дочерей не бояться
Орбан после угроз экс-генерала СБУ его семье призвал дочерей не бояться
БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после угроз экс-генерала СБУ его семье позвонил дочерям и призвал их относиться к угрозам серьезно, но не бояться.
Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ
) Григорий Омельченко вслед за Владимиром Зеленским
начал угрожать Орбану
, его детям и внукам.
На видеозаписи, опубликованной в соцсети Facebook*, Орбан звонит своим дочерям, просит их беречь себя, не бояться угроз и поговорить с внуками постарше, которые "уже понимают".
"В такие моменты семья сплачивается, у них все хорошо. Я просил всех относиться к этому серьезно, но не бояться. Думаю, они и не боялись. Хотя это непривычно в нашей жизни, но мы найдем, как к этому адаптироваться. Моя жена, я уверен, сыграет в этом ключевую роль", - сказал Орбан в видеообращении.
У Орбана четыре дочери и сын, а также три внука и три внучки.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская