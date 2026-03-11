Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение финнов к размещению ядерного оружия
16:26 11.03.2026
Опрос показал отношение финнов к размещению ядерного оружия
Опрос показал отношение финнов к размещению ядерного оружия
Около половины финнов выступили против размещения ядерного оружия на территории страны, треть поддержала бы такое решение, сообщает издание Helsingin Sanomat со РИА Новости, 11.03.2026
Опрос показал отношение финнов к размещению ядерного оружия

Helsingin Sanomat: половина финнов выступила против размещения ядерного оружия

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Около половины финнов выступили против размещения ядерного оружия на территории страны, треть поддержала бы такое решение, сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на опрос компании Verian.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Нам нужна Россия". В Финляндии выступили с неожиданным заявлением
10 марта, 20:37
"Почти половина финнов выступает против ядерного оружия на территории Финляндии", - говорится в сообщении.
Согласно результатам опроса, против размещения ядерного оружия в Финляндии выступили 49% финнов, 31% поддержали бы такое решение, а 20% затруднились с ответом.
Издание уточняет, что среди сторонников правящей партии "Национальная коалиция" размещение ядерного оружия поддерживают 62%. Избиратели оппозиционной партии социал-демократов в большинстве своем не поддерживают такое решение (61%).
Опрос проводился компанией Verian с 6 по 9 марта среди 1134 человек старше 18 лет за исключением жителей Аландских островов. Погрешность составила 2,9 процентных пункта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 марта заявил, что намерение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндии и эскалации напряженности в Европе. По его словам, это станет угрозой для России, в ответ Москва примет соответствующие меры.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Будут последствия". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией
10 марта, 15:05
 
