Опрос показал отношение финнов к размещению ядерного оружия

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Около половины финнов выступили против размещения ядерного оружия на территории страны, треть поддержала бы такое решение, сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на опрос компании Verian.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.

"Почти половина финнов выступает против ядерного оружия на территории Финляндии", - говорится в сообщении.

Согласно результатам опроса, против размещения ядерного оружия в Финляндии выступили 49% финнов, 31% поддержали бы такое решение, а 20% затруднились с ответом.

Издание уточняет, что среди сторонников правящей партии "Национальная коалиция" размещение ядерного оружия поддерживают 62%. Избиратели оппозиционной партии социал-демократов в большинстве своем не поддерживают такое решение (61%).

Опрос проводился компанией Verian с 6 по 9 марта среди 1134 человек старше 18 лет за исключением жителей Аландских островов . Погрешность составила 2,9 процентных пункта.