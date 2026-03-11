Рейтинг@Mail.ru
Пожизненно осужденный глава ОПГ "Пожарники" подал более 70 исков к колонии - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:23 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/opg-2079853401.html
Пожизненно осужденный глава ОПГ "Пожарники" подал более 70 исков к колонии
Пожизненно осужденный глава ОПГ "Пожарники" подал более 70 исков к колонии - РИА Новости, 11.03.2026
Пожизненно осужденный глава ОПГ "Пожарники" подал более 70 исков к колонии
Пожизненно осужденный лидер ОПГ "Пожарники" Алексей Бердуто за последние несколько лет подал более 70 исков к колонии и ФСИН, говорится в судебных материалах,... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T07:23:00+03:00
2026-03-11T07:23:00+03:00
происшествия
хабаровский край
иркутская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
почта россии
ангарская нефтехимическая компания
криминал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg
https://ria.ru/20260219/gruppirovka-2075425045.html
https://ria.ru/20260118/veteran-2067645155.html
https://ria.ru/20251222/uljanovsk-2063846257.html
https://ria.ru/20250510/urlashov-2016158461.html
хабаровский край
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_d8470ba0978c3435ca65d017d6958f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, иркутская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), почта россии, ангарская нефтехимическая компания, криминал
Происшествия, Хабаровский край, Иркутская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Почта России, Ангарская нефтехимическая компания, Криминал
Пожизненно осужденный глава ОПГ "Пожарники" подал более 70 исков к колонии

РИА Новости: лидер ОПГ "Пожарники" подал более 70 исков к колонии и ФСИН

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пожизненно осужденный лидер ОПГ "Пожарники" Алексей Бердуто за последние несколько лет подал более 70 исков к колонии и ФСИН, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Бердуто отбывает наказание в "Снежинке" – колонии особого режима для пожизненно заключенных в Хабаровском крае. Как указано в материалах, с 2019 года он подал более 70 исков, ответчиками по которым были исправительная колония или ФСИН.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ОПГ похитила почти два миллиарда рублей на поставках Минобороны
19 февраля, 11:44
Он оспаривал нарушения условий содержания, установленный в 20 килограммов предельный вес посылки, наложенные взыскания, неудобные условия для коротких свиданий, отказ во временном этапировании для посещения могилы матери. В одном из исков Бердуто сетовал, что на все его книги ставится штамп "проверено", после чего литературу "уже невозможно отправлять кому-либо в подарок или родственникам в личную библиотеку". В другом просил компенсацию в 10 тысяч рублей за вывод на режимные мероприятия в обеденное время, из-за чего "горячие блюда остыли, были несъедобными, их пришлось выбросить".
В суды также поступали иски с жалобами на состояние здоровья, цензуру переписки и даже изъятия коврика для йоги, подчеркивается в материалах.
Несколько исков Бердуто были частично или полностью удовлетворены. Так, он добился взыскания в свою пользу пяти и двух тысяч рублей с "Почты России" из-за направления его писем по неверному адресу.
Задержание мужчины, подозреваемого в совершении преступления - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Под ними — Дальний Восток". Ветеран МВД раскрыл, как громили опасную ОПГ
18 января, 08:00
В закрытой ныне колонии "Черный беркут" Бердуто несколько лет проходил в одежде с номером 92 и надписью "пожизненно", что в иске назвал незаконным клеймением. За это он получил компенсацию в 10 тысяч рублей, и также ещё 13 тысяч за то, что в этом учреждении не проводили два раза в год профилактические медицинские осмотры, сообщается в материалах.
Ещё 500 рублей Бердуто получил как компенсацию за непредставление одной помывки из-за аварии на водозаборе.
Суд - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Ульяновске вынесли приговор 15 членам ОПГ
22 декабря 2025, 14:32
Самую большую компенсацию в 300 тысяч рублей взыскали в пользу осужденного за содержание в одиночной камере в течение девяти месяцев, хотя он к какой-либо дисциплинарной ответственности не привлекался. Позднее это решение было отменено кассационной инстанцией. В основном же многочисленные иски Бердуто были оставлены без удовлетворения, некоторые и вовсе не приняли к производству, заключается в материалах.
Преступное сообщество "Пожарники" действовало на территории Иркутской области с 1997 по 2003 годы. Во время передела сфер влияния участники банды устраняли бизнесменов и представителей противоборствующих преступных группировок, занимались реализацией нефтепродуктов, похищенных у Ангарской нефтехимической компании, а также покушались на жизни представителей органов власти.
В 2010 году суд приговорил лидера "Пожарников" Алексея Бердуто к пожизненному заключению. Еще пятеро членов банды получили от 12 до 22 лет колонии особого режима.
Евгений Урлашов - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Осужденный десять лет назад экс-мэр Ярославля настаивает на невиновности
10 мая 2025, 07:52
 
ПроисшествияХабаровский крайИркутская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Почта РоссииАнгарская нефтехимическая компанияКриминал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала