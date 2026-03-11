Пожизненно осужденный глава ОПГ "Пожарники" подал более 70 исков к колонии

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пожизненно осужденный лидер ОПГ "Пожарники" Алексей Бердуто за последние несколько лет подал более 70 исков к колонии и ФСИН, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Бердуто отбывает наказание в "Снежинке" – колонии особого режима для пожизненно заключенных в Хабаровском крае . Как указано в материалах, с 2019 года он подал более 70 исков, ответчиками по которым были исправительная колония или ФСИН

Он оспаривал нарушения условий содержания, установленный в 20 килограммов предельный вес посылки, наложенные взыскания, неудобные условия для коротких свиданий, отказ во временном этапировании для посещения могилы матери. В одном из исков Бердуто сетовал, что на все его книги ставится штамп "проверено", после чего литературу "уже невозможно отправлять кому-либо в подарок или родственникам в личную библиотеку". В другом просил компенсацию в 10 тысяч рублей за вывод на режимные мероприятия в обеденное время, из-за чего "горячие блюда остыли, были несъедобными, их пришлось выбросить".

В суды также поступали иски с жалобами на состояние здоровья, цензуру переписки и даже изъятия коврика для йоги, подчеркивается в материалах.

Несколько исков Бердуто были частично или полностью удовлетворены. Так, он добился взыскания в свою пользу пяти и двух тысяч рублей с " Почты России " из-за направления его писем по неверному адресу.

В закрытой ныне колонии "Черный беркут" Бердуто несколько лет проходил в одежде с номером 92 и надписью "пожизненно", что в иске назвал незаконным клеймением. За это он получил компенсацию в 10 тысяч рублей, и также ещё 13 тысяч за то, что в этом учреждении не проводили два раза в год профилактические медицинские осмотры, сообщается в материалах.

Ещё 500 рублей Бердуто получил как компенсацию за непредставление одной помывки из-за аварии на водозаборе.

Самую большую компенсацию в 300 тысяч рублей взыскали в пользу осужденного за содержание в одиночной камере в течение девяти месяцев, хотя он к какой-либо дисциплинарной ответственности не привлекался. Позднее это решение было отменено кассационной инстанцией. В основном же многочисленные иски Бердуто были оставлены без удовлетворения, некоторые и вовсе не приняли к производству, заключается в материалах.

Преступное сообщество "Пожарники" действовало на территории Иркутской области с 1997 по 2003 годы. Во время передела сфер влияния участники банды устраняли бизнесменов и представителей противоборствующих преступных группировок, занимались реализацией нефтепродуктов, похищенных у Ангарской нефтехимической компании , а также покушались на жизни представителей органов власти.