В Брянской области объявили ракетную опасность
В Брянской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.03.2026
В Брянской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2026
