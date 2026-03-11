Рейтинг@Mail.ru
КНР сожалеет, что СБ ООН не принял российскую резолюцию по Ближнему Востоку - РИА Новости, 11.03.2026
23:50 11.03.2026
КНР сожалеет, что СБ ООН не принял российскую резолюцию по Ближнему Востоку
КНР сожалеет, что СБ ООН не принял российскую резолюцию по Ближнему Востоку - РИА Новости, 11.03.2026
КНР сожалеет, что СБ ООН не принял российскую резолюцию по Ближнему Востоку
КНР разочарована и сожалеет, что Совет безопасности ООН не поддержал российский проект резолюции по Ближнему Востоку на фоне продолжающейся агрессии США и... РИА Новости, 11.03.2026
КНР сожалеет, что СБ ООН не принял российскую резолюцию по Ближнему Востоку

ООН, 11 мар - РИА Новости. КНР разочарована и сожалеет, что Совет безопасности ООН не поддержал российский проект резолюции по Ближнему Востоку на фоне продолжающейся агрессии США и Израиля против Ирана, заявил постпред Китая при организации Фу Цун.
"Мы разочарованы и сожалеем, что проект (российской резолюции – ред.) не был принят", - заявил дипломат во время заседания Совбеза ООН.
Представленный РФ документ призывает "все стороны" к немедленному прекращению военных действий "на Ближнем Востоке и за его пределами". Проект также осуждает все атаки против гражданских и призывает "все стороны" эскалации вернуться к дипломатии. Несмотря на то, что проект был подготовлен после начала эскалации в регионе ввиду атаки США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана, в документе РФ нет упоминания каких-либо стран.
Документ также отмечет "важность обеспечения безопасности всех государств в регионе Ближнего Востока и за его пределами".
В преамбуле СБ заявлял о скорби по погибшим в ходе конфликта, напоминал о запрете применения силы против территориальной целостности стран.
Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева ранее заявляла, что документ "носит неконфронтационный характер и на деле учитывает региональное измерение нынешних событий".
