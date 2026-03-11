КНР сожалеет, что СБ ООН не принял российскую резолюцию по Ближнему Востоку

ООН, 11 мар - РИА Новости. КНР разочарована и сожалеет, что Совет безопасности ООН не поддержал российский проект резолюции по Ближнему Востоку на фоне продолжающейся агрессии США и Израиля против Ирана, заявил постпред Китая при организации Фу Цун.

"Мы разочарованы и сожалеем, что проект (российской резолюции – ред.) не был принят", - заявил дипломат во время заседания Совбеза ООН

Представленный РФ документ призывает "все стороны" к немедленному прекращению военных действий "на Ближнем Востоке и за его пределами". Проект также осуждает все атаки против гражданских и призывает "все стороны" эскалации вернуться к дипломатии. Несмотря на то, что проект был подготовлен после начала эскалации в регионе ввиду атаки США Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана , в документе РФ нет упоминания каких-либо стран.

Документ также отмечет "важность обеспечения безопасности всех государств в регионе Ближнего Востока и за его пределами".

В преамбуле СБ заявлял о скорби по погибшим в ходе конфликта, напоминал о запрете применения силы против территориальной целостности стран.