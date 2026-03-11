Рейтинг@Mail.ru
В СБ ООН назвали операцию США и Израиля против Ирана нелегитимной - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 11.03.2026 (обновлено: 23:11 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/oon-2080077865.html
В СБ ООН назвали операцию США и Израиля против Ирана нелегитимной
В СБ ООН назвали операцию США и Израиля против Ирана нелегитимной - РИА Новости, 11.03.2026
В СБ ООН назвали операцию США и Израиля против Ирана нелегитимной
Американо-израильская операция против Ирана не была санкционирована СБ ООН и является нелегитимной, заявил постпред КНР при организации Фу Цун. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T23:04:00+03:00
2026-03-11T23:11:00+03:00
иран
оон
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сша
израиль
фу цун
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
https://ria.ru/20260311/oon-2080074064.html
https://ria.ru/20260311/livan-2080072923.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, оон, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, сша, израиль, фу цун, совет безопасности оон
Иран, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, США, Израиль, Фу Цун, Совет Безопасности ООН
В СБ ООН назвали операцию США и Израиля против Ирана нелегитимной

Постпред КНР при ООН назвал операцию США и Израиля против Ирана нелегитимной

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 11 мар - РИА Новости. Американо-израильская операция против Ирана не была санкционирована СБ ООН и является нелегитимной, заявил постпред КНР при организации Фу Цун.
"США и Израиль без разрешения Совбеза ООН и в ходе переговоров между Ираном и США начали удары по этой стране... Эти действия беззаконны", - сказал Фу Цун в ходе заседания СБ ООН.
Флаг у штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
ООН призвала Иран не атаковать арабские страны, но не осудила США и Израиль
Вчера, 22:28
В среду СБ ООН, как передавал корреспондент РИА Новости, принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки против ближневосточных стран. В документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия США и Израиля. РФ и КНР воздержались. Остальные 13 членов СБ ООН проголосовали в поддержку документа.
"США и Израиль без разрешения Совбеза ООН и в ходе переговоров между Ираном и США начали удары по этой стране... Эти действия беззаконны", - сказал Фу Цун в ходе заседания СБ ООН.
Китайский дипломат также отметил, что предложения КНР не были учтены в документе.
"К сожалению, этот проект резолюции не полностью отражает первопричины и развитие конфликта. И наша озабоченность не была достаточным образом учтена", – добавил Фу Цун.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Зампостпреда России при ООН высказалась о действиях Израиля против Ливана
Вчера, 22:14
 
ИранООНВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреСШАИзраильФу ЦунСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала