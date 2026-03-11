Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото

В СБ ООН назвали операцию США и Израиля против Ирана нелегитимной

ООН, 11 мар - РИА Новости. Американо-израильская операция против Ирана не была санкционирована СБ ООН и является нелегитимной, заявил постпред КНР при организации Фу Цун.

В среду СБ ООН, как передавал корреспондент РИА Новости, принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки против ближневосточных стран. В документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия США и Израиля. РФ КНР воздержались. Остальные 13 членов СБ ООН проголосовали в поддержку документа.

"США и Израиль без разрешения Совбеза ООН и в ходе переговоров между Ираном и США начали удары по этой стране... Эти действия беззаконны", - сказал Фу Цун в ходе заседания СБ ООН.

Китайский дипломат также отметил, что предложения КНР не были учтены в документе.

"К сожалению, этот проект резолюции не полностью отражает первопричины и развитие конфликта. И наша озабоченность не была достаточным образом учтена", – добавил Фу Цун.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока