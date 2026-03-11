Рейтинг@Mail.ru
ООН призвала Иран не атаковать арабские страны, но не осудила США и Израиль
22:28 11.03.2026 (обновлено: 22:33 11.03.2026)
ООН призвала Иран не атаковать арабские страны, но не осудила США и Израиль
ООН призвала Иран не атаковать арабские страны, но не осудила США и Израиль
2026
ООН призвала Иран не атаковать арабские страны, но не осудила США и Израиль

ООН, 11 мар - РИА Новости. Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны, в документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия США и Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
В поддержку документа выступили 13 стран. РФ и КНР воздержались. Позднее в среду Совбез проголосует уже по российскому проекту резолюции с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке. В ней нет привязки к каким-либо странам.
Принятая резолюция осуждает удары Ирана по объектам на территории Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании, а также требует их немедленного прекращения.
В резолюции не упоминаются агрессоры - США и Израиль, нет и призывов к этим двум странам прекратить атаки против Ирана.
Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани критиковал этот документ, отмечая, что некоторые члены Совета пытаются поменять местами роли и позиции жертвы и агрессора.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
