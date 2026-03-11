https://ria.ru/20260311/oon-2080074064.html
ООН призвала Иран не атаковать арабские страны, но не осудила США и Израиль
ООН призвала Иран не атаковать арабские страны, но не осудила США и Израиль - РИА Новости, 11.03.2026
ООН призвала Иран не атаковать арабские страны, но не осудила США и Израиль
Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны, в документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T22:28:00+03:00
2026-03-11T22:28:00+03:00
2026-03-11T22:33:00+03:00
иран
сша
израиль
оон
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
ближний восток
амир саид иравани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140042/73/1400427368_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_b3334044db3b09004e41bc357d7cb8d3.jpg
https://ria.ru/20260311/livan-2080072923.html
https://ria.ru/20260311/oon-2080054680.html
иран
сша
израиль
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140042/73/1400427368_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_263c703d8c7d981eca6297463f10cc25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, израиль, оон, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, ближний восток, амир саид иравани, али хаменеи
Иран, США, Израиль, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Ближний Восток, Амир Саид Иравани, Али Хаменеи
ООН призвала Иран не атаковать арабские страны, но не осудила США и Израиль
СБ ООН призвал Иран не атаковать арабские страны, но не осудил США и Израиль