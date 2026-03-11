Рейтинг@Mail.ru
Авантюра США погрузила Ближний Восток в хаос, заявила миссия России в ООН
18:18 11.03.2026 (обновлено: 18:26 11.03.2026)
Авантюра США погрузила Ближний Восток в хаос, заявила миссия России в ООН
россия, оон, анна евстигнеева, сша, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
Россия, ООН, Анна Евстигнеева, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
© AP Photo / Mohsen GanjiДым на месте взрыва в Тегеране
© AP Photo / Mohsen Ganji
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
ООН, 11 мар – РИА Новости. Американо-израильская военная авантюра все глубже погружает ближневосточный регион в хаос, нанося непоправимый ущерб гражданской инфраструктуре, сообщила зампостпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
"Именно американо-израильская военная авантюра все глубже погружает обширный регион в хаос, унося все большее число человеческих жизней и нанося непоправимый ущерб объектам гражданской инфраструктуры", – сказала Евстигнеева в ходе заседания СБ ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
РоссияООНАнна ЕвстигнееваСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраиль
 
 
