СБ ООН проголосует в среду по проекту резолюции России по Ближнему Востоку

ООН, 11 мар – РИА Новости. Голосование по российскому проекту резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке состоится в среду, 11 марта, сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при Организации Евгений Успенский.

"Голосование по российскому проекту резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку состоится 11 марта после 15.00 (22.00 мск - ред.). Перед этим Совет проголосует по документу, подготовленному Бахрейном", – сказал он.

Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Подготовленный Манамой документ осуждает атаки Ирана против Бахрейна Иордании , а также требует их немедленного прекращения (документ также есть в распоряжении РИА Новости).

При этом в проекте резолюции Бахрейна не упоминаются агрессоры - США и Израиль, нет и призывов к этим двум странам прекратить атаки против Ирана.

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани раскритиковал этот документ, заявив, что "некоторые члены Совета пытаются поменять местами роли и позиции жертвы и агрессора".