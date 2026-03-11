Рейтинг@Mail.ru
СБ ООН проголосует в среду по проекту резолюции России по Ближнему Востоку - РИА Новости, 11.03.2026
04:35 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/oon-2079842565.html
СБ ООН проголосует в среду по проекту резолюции России по Ближнему Востоку
СБ ООН проголосует в среду по проекту резолюции России по Ближнему Востоку
СБ ООН проголосует в среду по проекту резолюции России по Ближнему Востоку
Голосование по российскому проекту резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке состоится в среду, 11 марта, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T04:35:00+03:00
2026-03-11T04:35:00+03:00
https://ria.ru/20260309/istochnik-2079457323.html
https://ria.ru/20260306/situatsija-2079126011.html
СБ ООН проголосует в среду по проекту резолюции России по Ближнему Востоку

Голосование в СБ ООН по резолюции России по Ближнему Востоку пройдет 11 марта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 11 мар – РИА Новости. Голосование по российскому проекту резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке состоится в среду, 11 марта, сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при Организации Евгений Успенский.
РФ на фоне эскалации на Ближнем Востоке подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня в регионе. Документ, имеющийся у РИА Новости, осуждает атаки против гражданских и призывает стороны эскалации вернуться к переговорам. В российском проекте нет упоминания США, Израиля или Ирана.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Источник: Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку
9 марта, 03:35
"Голосование по российскому проекту резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку состоится 11 марта после 15.00 (22.00 мск - ред.). Перед этим Совет проголосует по документу, подготовленному Бахрейном", – сказал он.
Подготовленный Манамой документ осуждает атаки Ирана против Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании, а также требует их немедленного прекращения (документ также есть в распоряжении РИА Новости).
При этом в проекте резолюции Бахрейна не упоминаются агрессоры - США и Израиль, нет и призывов к этим двум странам прекратить атаки против Ирана.
Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани раскритиковал этот документ, заявив, что "некоторые члены Совета пытаются поменять местами роли и позиции жертвы и агрессора".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Ситуация на Ближнем Востоке может стать неконтролируемой, заявил генсек ООН
6 марта, 20:36
 
В миреИранБлижний ВостокСШААмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против ИранаСовет Безопасности ООН
 
 
Заголовок открываемого материала