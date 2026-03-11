Постпред Ирана раскритиковал проект резолюции СБ с осуждением действий ИРИ

ООН, 11 мар – РИА Новости. Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани раскритиковал проект резолюции Совбеза, в котором от Ирана требуют прекратить атаки против стран Персидского залива и осуждают их, но не упоминают, что так ИРИ отвечает на агрессию США и Израиля.