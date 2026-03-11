Постпред Ирана раскритиковал проект резолюции СБ с осуждением действий ИРИ

ООН, 11 мар – РИА Новости. Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани раскритиковал проект резолюции Совбеза, в котором от Ирана требуют прекратить атаки против стран Персидского залива и осуждают их, но не упоминают, что так ИРИ отвечает на агрессию США и Израиля.
"Некоторые члены Совета пытаются поменять местами роли и позиции жертвы и агрессора. Они стремятся вознаградить агрессоров и наказать жертву посредством предвзятой и политически мотивированной резолюции", – сказал Иравани журналистам.
Проект резолюции СБ ООН, который критикует иранский дипломат, подготовил Бахрейн от имени стран Персидского залива. Этот документ осуждает атаки Ирана против Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании, а также требует их немедленного прекращения (документ есть в распоряжении РИА Новости).
РФ же на фоне эскалации на Ближнем Востоке подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня в регионе, документ осуждает атаки против гражданских и призывает стороны эскалации вернуться к переговорам, сообщал РИА Новости источник. В российском проекте нет упоминания США, Израиля или Ирана.
По арабскому проекту резолюции СБ ООН, как ожидается, проголосует в среду, 11 марта.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.