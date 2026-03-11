Рейтинг@Mail.ru
Постпред Ирана раскритиковал проект резолюции СБ с осуждением действий ИРИ - РИА Новости, 11.03.2026
00:51 11.03.2026
Постпред Ирана раскритиковал проект резолюции СБ с осуждением действий ИРИ
Постпред Ирана раскритиковал проект резолюции СБ с осуждением действий ИРИ

Постпред в ООН Иравани раскритиковал проект резолюции СБ ООН по Ирану

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 11 мар – РИА Новости. Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани раскритиковал проект резолюции Совбеза, в котором от Ирана требуют прекратить атаки против стран Персидского залива и осуждают их, но не упоминают, что так ИРИ отвечает на агрессию США и Израиля.
"Некоторые члены Совета пытаются поменять местами роли и позиции жертвы и агрессора. Они стремятся вознаградить агрессоров и наказать жертву посредством предвзятой и политически мотивированной резолюции", – сказал Иравани журналистам.
Проект резолюции СБ ООН, который критикует иранский дипломат, подготовил Бахрейн от имени стран Персидского залива. Этот документ осуждает атаки Ирана против Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании, а также требует их немедленного прекращения (документ есть в распоряжении РИА Новости).
При этом в проекте резолюции не упоминаются агрессоры - США и Израиль, нет и призывов к этим двум странам прекратить атаки против Ирана.
РФ же на фоне эскалации на Ближнем Востоке подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня в регионе, документ осуждает атаки против гражданских и призывает стороны эскалации вернуться к переговорам, сообщал РИА Новости источник. В российском проекте нет упоминания США, Израиля или Ирана.
По арабскому проекту резолюции СБ ООН, как ожидается, проголосует в среду, 11 марта.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
В миреИранСШАИзраильАмир Саид ИраваниАли ХаменеиООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
