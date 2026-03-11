https://ria.ru/20260311/ona-2080016456.html
Дроны попали по топливным резервуарам в порту в Омане, пишут СМИ
Беспилотники попали по топливным резервуарам в порту Салала в Омане, жертв нет, передает оманское агентство ONA со ссылкой на источник в органах безопасности. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:03:00+03:00
2026-03-11T17:03:00+03:00
2026-03-11T18:03:00+03:00
в мире
оман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080034139_0:212:461:471_1920x0_80_0_0_66167a7dc661a32f307692d340650740.jpg
https://ria.ru/20260311/bespilotnik-2079845213.html
оман
в мире, оман
ONA: БПЛА попали по резервуарам с топливом в порту Салала в Омане