Дроны попали по топливным резервуарам в порту в Омане, пишут СМИ
17:03 11.03.2026 (обновлено: 18:03 11.03.2026)
Дроны попали по топливным резервуарам в порту в Омане, пишут СМИ
Дроны попали по топливным резервуарам в порту в Омане, пишут СМИ
Дроны попали по топливным резервуарам в порту в Омане, пишут СМИ
Беспилотники попали по топливным резервуарам в порту Салала в Омане, жертв нет, передает оманское агентство ONA со ссылкой на источник в органах безопасности. РИА Новости, 11.03.2026
2026
Дроны попали по топливным резервуарам в порту в Омане, пишут СМИ

КАИР, 11 мар - РИА Новости. Беспилотники попали по топливным резервуарам в порту Салала в Омане, жертв нет, передает оманское агентство ONA со ссылкой на источник в органах безопасности.
"Источник в органах безопасности сообщил, что несколько беспилотников были сбиты, в то время как другие беспилотники поразили топливные резервуары в порту Салала, человеческих жертв нет", - говорится в сообщении агентства.
Дрон атаковал американский дипломатический центр в Багдаде, пишут СМИ
