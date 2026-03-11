Рейтинг@Mail.ru
В Омске мужчина зарезал соседа из-за внешнего вида
14:40 11.03.2026
В Омске мужчина зарезал соседа из-за внешнего вида
В Омске мужчина зарезал соседа из-за внешнего вида - РИА Новости, 11.03.2026
В Омске мужчина зарезал соседа из-за внешнего вида
Житель Омска зарезал соседа по общежитию из-за внешнего вида, спрятал его в комнате, а потом сообщил в полицию о трупном запахе, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.03.2026
происшествия
омск
https://ria.ru/20260211/peterburg-2073704556.html
омск
2026
Новости
Происшествия, Омск
Происшествия, Омск
В Омске мужчина зарезал соседа из-за внешнего вида

В Омске мужчина зарезал соседа по общежитию из-за внешнего вида

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ОМСК, 11 мар - РИА Новости. Житель Омска зарезал соседа по общежитию из-за внешнего вида, спрятал его в комнате, а потом сообщил в полицию о трупном запахе, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Убийство произошло 30 июля 2025 года. 60-летний мужчина был пьян, когда у него возник конфликт с соседом по общежитию. Мужчине не понравился его образ жизни и внешний вид.
"В ходе конфликта по причине внешнего вида и аморального поведения своего соседа нанес последнему удар ножом в сердце, отчего тот скончался. Для того чтобы скрыть причастность к совершению преступления осужденный только через три дня сообщил в правоохранительные органы о появлении трупного запаха из комнаты соседа", - сообщили в пресс-службе.
На суде мужчина признался, что не хотел убивать соседа, желая просто избить и проучить его. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить двоюродной сестре погибшего 150 тысяч рублей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве соседа
11 февраля, 16:55
 
