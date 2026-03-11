В Омске мужчина зарезал соседа из-за внешнего вида

ОМСК, 11 мар - РИА Новости. Житель Омска зарезал соседа по общежитию из-за внешнего вида, спрятал его в комнате, а потом сообщил в полицию о трупном запахе, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Убийство произошло 30 июля 2025 года. 60-летний мужчина был пьян, когда у него возник конфликт с соседом по общежитию. Мужчине не понравился его образ жизни и внешний вид.

"В ходе конфликта по причине внешнего вида и аморального поведения своего соседа нанес последнему удар ножом в сердце, отчего тот скончался. Для того чтобы скрыть причастность к совершению преступления осужденный только через три дня сообщил в правоохранительные органы о появлении трупного запаха из комнаты соседа", - сообщили в пресс-службе