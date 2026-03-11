https://ria.ru/20260311/omsk-2079969650.html
В Омске мужчина зарезал соседа из-за внешнего вида
В Омске мужчина зарезал соседа из-за внешнего вида - РИА Новости, 11.03.2026
В Омске мужчина зарезал соседа из-за внешнего вида
Житель Омска зарезал соседа по общежитию из-за внешнего вида, спрятал его в комнате, а потом сообщил в полицию о трупном запахе, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:40:00+03:00
2026-03-11T14:40:00+03:00
2026-03-11T14:40:00+03:00
происшествия
омск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
https://ria.ru/20260211/peterburg-2073704556.html
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
В Омске мужчина зарезал соседа из-за внешнего вида
В Омске мужчина зарезал соседа по общежитию из-за внешнего вида
ОМСК, 11 мар - РИА Новости. Житель Омска зарезал соседа по общежитию из-за внешнего вида, спрятал его в комнате, а потом сообщил в полицию о трупном запахе, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Убийство произошло 30 июля 2025 года. 60-летний мужчина был пьян, когда у него возник конфликт с соседом по общежитию. Мужчине не понравился его образ жизни и внешний вид.
"В ходе конфликта по причине внешнего вида и аморального поведения своего соседа нанес последнему удар ножом в сердце, отчего тот скончался. Для того чтобы скрыть причастность к совершению преступления осужденный только через три дня сообщил в правоохранительные органы о появлении трупного запаха из комнаты соседа", - сообщили в пресс-службе
.
На суде мужчина признался, что не хотел убивать соседа, желая просто избить и проучить его. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить двоюродной сестре погибшего 150 тысяч рублей.