Ветеринар объяснил, чем опасен пастереллез животных

"Распространение происходит воздушно-капельным путем при контакте через корм, воду, подстилку, испражнения и так далее… Заболевание поражает все внутренние органы через кровь. Выдыхаемый воздух, кашель, мокрота, молоко, все это является причиной распространения данного заболевания. Плюс изменение структуры самого возбудителя в сторону снижения иммунитета к другим заболеваниям", - рассказал собеседник агентства.

"Все восприимчивое поголовье, если есть опасность распространения, уничтожается. Это, к сожалению, требование ветеринарного законодательства. В зависимости от угрозы распространения с вероятностью вовлечения в этот процесс крупных предприятий принимается такое очень серьезное решение. Но другого варианта просто нет. В этом и сложность. Но лучше изолировать некоторое количество поголовья, чем получить так называемый эпизоотический шторм, который может дать колоссальный экономический ущерб", - заключил эксперт.