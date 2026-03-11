Рейтинг@Mail.ru
Ветеринар объяснил, чем опасен пастереллез животных
09:06 11.03.2026
Ветеринар объяснил, чем опасен пастереллез животных
Ветеринар объяснил, чем опасен пастереллез животных - РИА Новости, 11.03.2026
Ветеринар объяснил, чем опасен пастереллез животных
Пастереллез – очень агрессивное и опасное заболевание животных, очаги которого изолируют для предотвращения масштабного ущерба экономике, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2026
2026
Ветеринар объяснил, чем опасен пастереллез животных

НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Пастереллез – очень агрессивное и опасное заболевание животных, очаги которого изолируют для предотвращения масштабного ущерба экономике, рассказал РИА Новости начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов.
"Распространение происходит воздушно-капельным путем при контакте через корм, воду, подстилку, испражнения и так далее… Заболевание поражает все внутренние органы через кровь. Выдыхаемый воздух, кашель, мокрота, молоко, все это является причиной распространения данного заболевания. Плюс изменение структуры самого возбудителя в сторону снижения иммунитета к другим заболеваниям", - рассказал собеседник агентства.
По словам Шмидта, инкубационный период пастереллеза составляет всего от одних до двух суток, а затем следует агрессивное развитие заболевания: отеки, кровоизлияния, кашель, слюнотечение, высыпания, очень высокая температура. Профилактика – вакцинация и создание условий биобезопасности.
"Все восприимчивое поголовье, если есть опасность распространения, уничтожается. Это, к сожалению, требование ветеринарного законодательства. В зависимости от угрозы распространения с вероятностью вовлечения в этот процесс крупных предприятий принимается такое очень серьезное решение. Но другого варианта просто нет. В этом и сложность. Но лучше изолировать некоторое количество поголовья, чем получить так называемый эпизоотический шторм, который может дать колоссальный экономический ущерб", - заключил эксперт.
