В Белгородской области три человека пострадали при ударах дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Три человека ранены в Белгородском и Грайворонском округах Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Два муниципалитета подверглись атакам ВСУ. Пострадали три мирных жителя. В Белгородском округе в хуторе Церковный при детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения различных частей тела. Его доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу. По оценке медиков, состояние тяжелое. После оказания необходимой помощи он переведен в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Грайворонском округе в селе Головчино в результате атаки дрона на автомобиль мужчина получил множественные осколочные ранения спины и ног. В селе Глотово FPV-дрон ударил по автомобилю, у мужчины предварительно диагностировали баротравму и ранение глаза. Для обследования он будет направлен в областную клиническую больницу.
22 июня 2022, 17:18