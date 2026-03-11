В Белгородской области три человека пострадали при ударах дронов ВСУ

Он добавил, что в Грайворонском округе в селе Головчино в результате атаки дрона на автомобиль мужчина получил множественные осколочные ранения спины и ног. В селе Глотово FPV-дрон ударил по автомобилю, у мужчины предварительно диагностировали баротравму и ранение глаза. Для обследования он будет направлен в областную клиническую больницу.