Морпехи нашли Библию 17-18 веков в разрушенном доме

ДОНЕЦК, 11 мар — РИА Новости. Бойцы морской пехоты обнаружили Библию XVII–XVIII веков в разрушенном доме на добропольском направлении, книга сохранилась практически полностью, рассказала РИА Новости помощник заместителя командира отряда Барс-22 "Тигр".
По словам помощника заместителя командира отряда по военно-политической работе 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Барракуда", книгу нашли военнослужащие во время выполнения боевой задачи.
"Был полностью разрушенный, сгоревший дом. И в его стенах, среди этих разрушений, нашли абсолютно целую священную книгу — Библию, датированную XVII–XVIII веком", — рассказала она.
По её словам, после обнаружения книги военнослужащие решили передать историческую находку для сохранения.
"Самое интересное, что в пути передачи этой книги участвовали только мусульмане. Ребята очень аккуратно передавали её из рук в руки, хотели донести. Они говорили, что уважают нашу веру", — добавила "Барракуда".
В результате Библию удалось сохранить и передать специалистам.
"Она доехала, и сейчас находится в одном из музеев России", — уточнила собеседница агентства.
Она также добавила, что сами бойцы говорили о символичности этой находки.
"Те, кто передавал Библию из рук в руки, говорили, что она как будто вела их и помогла выйти из той ситуации целыми и невредимыми", — рассказала она.
