В Сочи обломки беспилотника попали в здание закрытого санатория
В Сочи обломки беспилотника попали в здание закрытого санатория
Обломки беспилотника попали в здание закрытого санатория "Ставрополье" в Сочи, серьезных повреждений и пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:36:00+03:00
2026-03-11T17:36:00+03:00
2026-03-11T22:46:00+03:00
2026
Обломки БПЛА попали в здание закрытого санатория "Ставрополье" в Сочи