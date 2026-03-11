https://ria.ru/20260311/oae-2079932483.html
Все стороны переговоров по Украине признательны властям ОАЭ, заявил Песков
Все стороны переговоров по Украине признательны властям ОАЭ, заявил Песков
Сейчас Абу-Даби не рассматривается в качестве площадки для трехсторонних переговоров по Украине, но все стороны признательны властям ОАЭ, заявил пресс-секретарь
Все стороны переговоров по Украине признательны властям ОАЭ, заявил Песков
Песков: все стороны переговорного процесса по Украине признательны властям ОАЭ