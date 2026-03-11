Рейтинг@Mail.ru
12:51 11.03.2026
Все стороны переговоров по Украине признательны властям ОАЭ, заявил Песков
Все стороны переговоров по Украине признательны властям ОАЭ, заявил Песков
в мире, абу-даби, украина, россия, дмитрий песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сейчас Абу-Даби не рассматривается в качестве площадки для трехсторонних переговоров по Украине, но все стороны признательны властям ОАЭ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все обстоятельства сейчас, к сожалению, не позволяют рассматривать опцию Абу-Даби, хотя в будущем, конечно, все высоко ценят ту атмосферу, которую эмиратские власти создавали для этих трехсторонних переговоров и все сохраняют признательность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за помощь в организации переговорного процесса", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, появилась ли какая-то конкретика по месту и времени проведения трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.
Россия принимает меры безопасности из-за действий Украина, заявил Песков
