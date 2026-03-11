https://ria.ru/20260311/oae-2079840982.html
В ОАЭ заявили о перехвате иранских ракет и беспилотников
В ОАЭ заявили о перехвате иранских ракет и беспилотников
Министерство обороны ОАЭ заявило, что системы ПВО перехватывают ракеты и беспилотники, летящие со стороны Ирана. РИА Новости, 11.03.2026
оаэ
иран
2026
Минобороны ОАЭ: силы ПВО перехватывают ракеты и БПЛА, летящие со стороны Ирана