Рейтинг@Mail.ru
В ОАЭ заявили о перехвате иранских ракет и беспилотников - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:11 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/oae-2079840982.html
В ОАЭ заявили о перехвате иранских ракет и беспилотников
В ОАЭ заявили о перехвате иранских ракет и беспилотников - РИА Новости, 11.03.2026
В ОАЭ заявили о перехвате иранских ракет и беспилотников
Министерство обороны ОАЭ заявило, что системы ПВО перехватывают ракеты и беспилотники, летящие со стороны Ирана. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T04:11:00+03:00
2026-03-11T04:11:00+03:00
в мире
оаэ
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758926573_0:155:3191:1951_1920x0_80_0_0_95933822cc183cc38f7ca5e2fc34c97d.jpg
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
оаэ
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758926573_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_66c18dc9342bf53e4d5d300f6696c26e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В ОАЭ заявили о перехвате иранских ракет и беспилотников

Минобороны ОАЭ: силы ПВО перехватывают ракеты и БПЛА, летящие со стороны Ирана

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРайон Дубай Марина
Район Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Район Дубай Марина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министерство обороны ОАЭ заявило, что системы ПВО перехватывают ракеты и беспилотники, летящие со стороны Ирана.
"ПВО ОАЭ в настоящее время реагирует на поступающие ракетные и беспилотные угрозы со стороны Ирана. Министерство обороны заявляет, что слышимые звуки являются результатом перехвата ракет и дронов системами ПВО", - говорится в сообщении министерства в соцсети Х.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
 
В миреОАЭИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала