Российские авиакомпании завершают вывоз россиян из ОАЭ - РИА Новости, 11.03.2026
01:12 11.03.2026
Российские авиакомпании завершают вывоз россиян из ОАЭ
Российские авиакомпании завершают вывоз россиян из ОАЭ - РИА Новости, 11.03.2026
Российские авиакомпании завершают вывоз россиян из ОАЭ
Российские авиаперевозчики в среду выполнят последние вывозные рейсы из ОАЭ, дальнейшие вылеты приостанавливаются до стабилизации обстановки, следует из... РИА Новости, 11.03.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Российские авиакомпании завершают вывоз россиян из ОАЭ

Российские авиакомпании выполнят последние вывозные рейсы из ОАЭ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские авиаперевозчики в среду выполнят последние вывозные рейсы из ОАЭ, дальнейшие вылеты приостанавливаются до стабилизации обстановки, следует из пресс-релизов авиакомпаний "Аэрофлот" и S7 ("Сибирь").
"Аэрофлот" 11 марта выполнит два вывозных рейса из Дубая в Москву, они запланированы на 13.10 и 15.40 по местному времени (12.10 и 14.40 мск). S7 запланировала на среду рейс из Дубая в Новосибирск, он вылетит в 15.15 по местному времени (14.15 мск).
Самолет Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Аэрофлот" запланировал на среду два завершающих вывозных рейса из Дубая
10 марта, 17:24
Оба перевозчика отметили, что эти рейсы станут последними, полеты в сообщении с ОАЭ будут приостановлены до конца марта или стабилизации обстановки.
Рейсы из ОАЭ в Россию также выполняли "Победа", Utair ("ЮТэйр") и "Уральские авиалинии". "Победа" отменила все рейсы в ОАЭ и обратно с 9 по 29 марта, Utair не летает в сообщении с ОАЭ с момента введения ограничений на фоне конфликта в регионе, а последний рейс "Уральских авиалиний" был выполнен из Рас-эль-Хаймы в Сочи в ночь с 5 на 6 марта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Старый форт Занзибара - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В АТОР рассказали, где наиболее сложная ситуация с застрявшими туристами
10 марта, 14:37
 
ОАЭДубайСШАЮТэйрАэрофлотS7 AirlinesВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
