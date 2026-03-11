Российские авиакомпании завершают вывоз россиян из ОАЭ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские авиаперевозчики в среду выполнят последние вывозные рейсы из ОАЭ, дальнейшие вылеты приостанавливаются до стабилизации обстановки, следует из пресс-релизов авиакомпаний "Аэрофлот" и S7 ("Сибирь").