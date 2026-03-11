https://ria.ru/20260311/oae-2079821008.html
Силы ПВО ОАЭ отражают ракетную атаку со стороны Ирана
Силы ПВО ОАЭ отражают ракетную атаку со стороны Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
Силы ПВО ОАЭ отражают ракетную атаку со стороны Ирана
Системы ПВО ОАЭ отражают атаку ракет, запущенных "со стороны Ирана", заявило минобороны страны в ночь на среду. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T00:13:00+03:00
2026-03-11T00:13:00+03:00
2026-03-11T00:15:00+03:00
в мире
оаэ
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078818746_0:219:2766:1775_1920x0_80_0_0_4d8f50517ec554c702694e96bc097fb3.jpg
https://ria.ru/20260310/oae-2079734335.html
оаэ
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078818746_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1cd9c6e69c7405cd8bea3718fd0b0a77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Силы ПВО ОАЭ отражают ракетную атаку со стороны Ирана
Минобороны ОАЭ: силы ПВО отражают ракетную атаку со стороны Ирана