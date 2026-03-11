Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО ОАЭ отражают ракетную атаку со стороны Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
00:13 11.03.2026 (обновлено: 00:15 11.03.2026)
Силы ПВО ОАЭ отражают ракетную атаку со стороны Ирана
Силы ПВО ОАЭ отражают ракетную атаку со стороны Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
Силы ПВО ОАЭ отражают ракетную атаку со стороны Ирана
Системы ПВО ОАЭ отражают атаку ракет, запущенных "со стороны Ирана", заявило минобороны страны в ночь на среду. РИА Новости, 11.03.2026
в мире
оаэ
иран
военная операция сша и израиля против ирана
оаэ
иран
в мире, оаэ, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Силы ПВО ОАЭ отражают ракетную атаку со стороны Ирана

Минобороны ОАЭ: силы ПВО отражают ракетную атаку со стороны Ирана

СТАМБУЛ, 11 мар – РИА Новости. Системы ПВО ОАЭ отражают атаку ракет, запущенных "со стороны Ирана", заявило минобороны страны в ночь на среду.
"Системы ПВО сейчас отражают залп баллистических ракет, запущенных со стороны Ирана", - говорится в заявлении министерства.
Башни Этихад в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Число жертв атак на ОАЭ возросло до шести
Вчера, 16:23
 
В миреОАЭИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
