Норовирус стал причиной заболевания учеников в пензенской школе - РИА Новости, 11.03.2026
20:48 11.03.2026
Норовирус стал причиной заболевания учеников в пензенской школе
Норовирус стал причиной заболевания учеников в пензенской школе
Норовирус стал причиной заболевания учеников в пензенской школе

САРАТОВ, 11 мар - РИА Новости. Норовирус второго генотипа стал причиной заболевания учеников в школе №78 Пензы, где в феврале у четвероклассников выявили признаки острой вирусной инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
В конце февраля в управлении образования администрации Пензы сообщали, что учебный процесс в четвертом классе школы №78 города Пенза был приостановлен с 26 февраля по 7 марта после выявления признаков вирусной инфекции у учеников. Один из четвероклассников был госпитализирован. Прокуратура инициировала проверку с привлечением эпидемиологов.
"Результаты лабораторного обследования показали, что причиной заболевания стал норовирус 2-го генотипа. В ходе расследования выявлены нарушения санитарных требований на пищеблоке. В связи с выявленными нарушениями приняты административные меры в отношении ответственных лиц", - уточнили в областном Роспотребнадзоре в среду.
