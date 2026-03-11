https://ria.ru/20260311/norovirus-2080062027.html
Норовирус стал причиной заболевания учеников в пензенской школе
Норовирус второго генотипа стал причиной заболевания учеников в школе №78 Пензы, где в феврале у четвероклассников выявили признаки острой вирусной инфекции,... РИА Новости, 11.03.2026
происшествия
пенза
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пенза
Норовирус второго генотипа стал причиной заболевания учеников в пензенской школе