Рейтинг@Mail.ru
Прилепин рассказал о погибшем в зоне СВО командире подразделения "Родня" - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:00 11.03.2026 (обновлено: 14:14 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/nikolaev-2079913776.html
Прилепин рассказал о погибшем в зоне СВО командире подразделения "Родня"
Прилепин рассказал о погибшем в зоне СВО командире подразделения "Родня" - РИА Новости, 11.03.2026
Прилепин рассказал о погибшем в зоне СВО командире подразделения "Родня"
Писатель и подполковник Захар Прилепин, проходящий службу в зоне специальной военной операции (СВО), рассказал РИА Новости о погибшем в зоне СВО командире... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:00:00+03:00
2026-03-11T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
захар прилепин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079804262_0:74:447:325_1920x0_80_0_0_1a8ffca6f925fa15c4cabfc69160bba8.jpg
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079804262_0:32:447:367_1920x0_80_0_0_7d3a156e069a1442002463956524a8ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, захар прилепин, россия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Захар Прилепин, Россия
Прилепин рассказал о погибшем в зоне СВО командире подразделения "Родня"

Прилепин рассказал о погибшем на СВО командире подразделения "Родня" Николаеве

© Фото : Telegram-канал Дикая Дивизия ДонбассаЕвгений Николаев, позывной "Гайдук"
Евгений Николаев, позывной Гайдук - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : Telegram-канал Дикая Дивизия Донбасса
Евгений Николаев, позывной "Гайдук". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Писатель и подполковник Захар Прилепин, проходящий службу в зоне специальной военной операции (СВО), рассказал РИА Новости о погибшем в зоне СВО командире подразделения "Родня" Евгении Николаеве, назвав его явлением лучшего типа русского мужчины.
Во вторник российское добровольческое подразделение "Родня" сообщило, что Евгений Николаев с позывным "Гайдук" погиб в зоне СВО.
"Он являл собой самый лучший тип русского мужчины. Восхитительно образованный, прочитал немыслимое количество книг, написал минимум две свои. Свободно владел испанским, обожал Латинскую Америку, всех ее "красных героев", сам бывал там, получив первые боевые навыки. При этом всегда готовый отстаивать свою правду физически, в том числе и с оружием в руках", - сказал он, вспоминая Николаева.
По словам Прилепина, они были знакомы с 2001 года. Николаев был родом из Молдавии и, как отметил писатель, нес уже тогда "отсвет этой земли на себе". "Он был неутомим, весел, всегда, даже зимой, будто загорелый, в белых рубашках, яркий и бесстрашный", - добавил он.
Как рассказал писатель, боец с позывным "Гайдук" во время первого военного контракта получил тяжелое ранение в бою. "Мог бы по окончании контракта уйти - он отец трех детей, у него был небольшой бизнес в Москве. Женя давно заслужил спокойную жить в окружении близких. Писал бы книги и рассказывал о прошлых подвигах", - сказал Прилепин.
Однако после первого контракта Николаев заключил второй - во время службы его ждало второе ранение. "Потом заключил третий контракт - и третье ранение стало смертельным", - отметил Прилепин.
С декабря 2015 года Прилепин находился в Донбассе, работал советником тогдашнего главы Донецкой Народной Республики (ДНР). В январе 2023 года он подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии в Донбассе. В мае 2023 года в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился Прилепин. Он получил ранения, но выжил. В июне того же года президент России Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваЗахар ПрилепинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала