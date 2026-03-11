https://ria.ru/20260311/nikolaev-2079913776.html
Прилепин рассказал о погибшем в зоне СВО командире подразделения "Родня"
Прилепин рассказал о погибшем в зоне СВО командире подразделения "Родня" - РИА Новости, 11.03.2026
Прилепин рассказал о погибшем в зоне СВО командире подразделения "Родня"
Писатель и подполковник Захар Прилепин, проходящий службу в зоне специальной военной операции (СВО), рассказал РИА Новости о погибшем в зоне СВО командире... РИА Новости, 11.03.2026
Прилепин рассказал о погибшем в зоне СВО командире подразделения "Родня"
Прилепин рассказал о погибшем на СВО командире подразделения "Родня" Николаеве
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Писатель и подполковник Захар Прилепин, проходящий службу в зоне специальной военной операции (СВО), рассказал РИА Новости о погибшем в зоне СВО командире подразделения "Родня" Евгении Николаеве, назвав его явлением лучшего типа русского мужчины.
Во вторник российское добровольческое подразделение "Родня" сообщило, что Евгений Николаев с позывным "Гайдук" погиб в зоне СВО.
"Он являл собой самый лучший тип русского мужчины. Восхитительно образованный, прочитал немыслимое количество книг, написал минимум две свои. Свободно владел испанским, обожал Латинскую Америку
, всех ее "красных героев", сам бывал там, получив первые боевые навыки. При этом всегда готовый отстаивать свою правду физически, в том числе и с оружием в руках", - сказал он, вспоминая Николаева.
По словам Прилепина
, они были знакомы с 2001 года. Николаев был родом из Молдавии
и, как отметил писатель, нес уже тогда "отсвет этой земли на себе". "Он был неутомим, весел, всегда, даже зимой, будто загорелый, в белых рубашках, яркий и бесстрашный", - добавил он.
Как рассказал писатель, боец с позывным "Гайдук" во время первого военного контракта получил тяжелое ранение в бою. "Мог бы по окончании контракта уйти - он отец трех детей, у него был небольшой бизнес в Москве
. Женя давно заслужил спокойную жить в окружении близких. Писал бы книги и рассказывал о прошлых подвигах", - сказал Прилепин.
Однако после первого контракта Николаев заключил второй - во время службы его ждало второе ранение. "Потом заключил третий контракт - и третье ранение стало смертельным", - отметил Прилепин.
С декабря 2015 года Прилепин находился в Донбассе
, работал советником тогдашнего главы Донецкой Народной Республики (ДНР
). В январе 2023 года он подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии в Донбассе. В мае 2023 года в Нижегородской области
взорвался автомобиль, в котором находился Прилепин. Он получил ранения, но выжил. В июне того же года президент России Владимир Путин
наградил Прилепина орденом Мужества.