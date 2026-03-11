Рейтинг@Mail.ru
Десятки нидерландцев могут быть связаны с жестокой онлайн-сетью, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
13:58 11.03.2026
Десятки нидерландцев могут быть связаны с жестокой онлайн-сетью, пишут СМИ
Десятки нидерландцев могут быть связаны с жестокой онлайн-сетью, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Десятки нидерландцев могут быть связаны с жестокой онлайн-сетью, пишут СМИ
Не менее 70 человек из Нидерландов могут быть связаны с международной онлайн-сетью, где участников под давлением заставляют совершать жестокие преступления,... РИА Новости, 11.03.2026
в мире, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
Десятки нидерландцев могут быть связаны с жестокой онлайн-сетью, пишут СМИ

HCCS: 70 человек из Нидерландов могут быть связаны садистской с онлайн-сетью

Герб на фасаде здания генерального консульства Нидерландов
Герб на фасаде здания генерального консульства Нидерландов - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Герб на фасаде здания генерального консульства Нидерландов . Архивное фото
ГААГА, 11 мар - РИА Новости. Не менее 70 человек из Нидерландов могут быть связаны с международной онлайн-сетью, где участников под давлением заставляют совершать жестокие преступления, включая насилие и самоповреждения, свидетельствует исследование Гаагского центра стратегических исследований (HCCS), с которым ознакомилось РИА Новости.
В исследовании речь идет о так называемой сети Com - международной интернет-сети, в которой преимущественно несовершеннолетние пользователи принуждают друг друга к совершению крайне жестоких форм насилия.
