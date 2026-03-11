Десятки нидерландцев могут быть связаны с жестокой онлайн-сетью, пишут СМИ

ГААГА, 11 мар - РИА Новости. Не менее 70 человек из Нидерландов могут быть связаны с международной онлайн-сетью, где участников под давлением заставляют совершать жестокие преступления, включая насилие и самоповреждения, свидетельствует исследование Гаагского центра стратегических исследований (HCCS), с которым ознакомилось РИА Новости.

В исследовании речь идет о так называемой сети Com - международной интернет-сети, в которой преимущественно несовершеннолетние пользователи принуждают друг друга к совершению крайне жестоких форм насилия.

Речь может идти о нападениях на людей или животных, принуждении к самоповреждению и угрозах самоубийства.

По данным авторов исследования, сеть состоит из нескольких взаимосвязанных направлений. Старейшая часть - Cyber Com, изначально ориентированная на киберпреступность. Примерно в 2021 году из нее выросло направление Sextortion Com, участники которого занимаются сексуальным шантажом и принуждают жертв к самоповреждениям.

Позже возникло направление Offline Com, куда входит, например, группа No Lives Matter. Здесь акцент смещается на насилие в реальном мире: от актов вандализма до нападений с ножом.

Исследователи также отмечают, что часть участников сети придерживается идеологии так называемого нигилистического насильственного экстремизма (NGE) - концепции, предполагающей намеренное провоцирование хаоса и насилия в обществе.

"Исследования… показывают, что в сеть вовлечено как минимум 70 человек из Нидерландов", - говорится в анализе.